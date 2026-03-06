Jak moc baterie ukousne fyzická SIM? Podle Applu docela dost

Jak upozornili kolegové z gsmarena.com (viz gsmarena.com), s blížícím se představením nové generace iPhonů se na veřejnost dostávají první konkrétnější hardwarové specifikace. Podle renomovaného technologického insidera, který vystupuje pod přezdívkou Digital Chat Station (viz weibo.cn), plánuje kalifornský gigant u řady iPhone 18 Pro zopakovat geograficky rozdělenou strategii u návrhu baterií, což přímo navazuje na řešení, které Apple poprvé implementoval u předchozí generace iPhone 17 Pro.
Rozdíl v kapacitě baterie nicméně není dán snahou Applu diskriminovat určité trhy, ale čistě pragmatickým inženýrským omezením. Zatímco ve Spojených státech Apple již plně přešel na moderní technologii eSIM, na čínském trhu jsou iPhony stále vybaveny tradičním fyzickým slotem pro plastové SIM karty. A právě prostor, který čtečka SIM karet v těle telefonu zabírá, znemožňuje osazení maximálního možného akumulátoru.
Podle dostupných informací nabídne čínská varianta s fyzickým slotem na SIM kapacitu 4 056 mAh, zatímco americká verze bez tohoto slotu disponuje článkem o velikosti 4 288 mAh. Uživatelé ve Spojených státech tak získají zhruba o 232 mAh větší kapacitu, což v praxi může znamenat desítky minut výdrže na jedno nabití k dobru. Nejde přitom o novinku, protože u iPhonu 17 Pro činil tento rozdíl z identických důvodů 3 988 mAh v Číně oproti 4 252 mAh v USA.
Kromě diskusí o bateriích se nejnovější úniky podrobněji zmiňují také o dalších očekávaných hardwarových inovacích. Celá řada iPhone 18 Pro, jejíž premiéra se tradičně očekává v průběhu září, by měla dorazit s novým vysoce výkonným procesorem A20 Pro.
Velkých změn se má dočkat také fotografická výbava a samotný design přední strany. Hlavní fotoaparát má nově nabídnout pokročilou variabilní clonu, která výrazně pomůže při fotografování za zhoršených světelných podmínek a umožní lepší práci s hloubkou ostrosti. Displej pak nabídne o něco subtilnější a méně rušivý Dynamic Island a zákazníci se mohou těšit i na zcela nové barevné varianty titanového šasi.
Zda se rozdílná kapacita baterií dotkne i evropských modelů, což nás logicky zajímá nejvíce, zůstává v tuto chvíli nejasné, jelikož bude klíčové, zda Apple u evropských distribucí fyzický slot pro SIM kartu definitivně odstraní, o čemž se mluví už delší dobu.
To je tak trapná a laciná výmluva a snaha o zvýhodnění eSIM.
Kdyby konečně nasadili křemíkové baterie, tak je nějaký slot pro plastovou SIM trápit nemusí.
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