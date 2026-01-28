Co je to 5G+ SIM karta? Má změnit způsob, jak chráníme telefonní komunikaci

5G+ SIM karta, což je pojem, o kterém začalo mluvit O2, je nová generace SIM, která kombinuje klasickou funkci ověřování uživatele s moderními bezpečnostními technologiemi a plnou kompatibilitou s 5G sítí. Nejde tedy jen o to, že umožňuje telefonovat a posílat zprávy – s trochou nadsázky totiž jde o malý počítač s vlastní pamětí, mikroprocesorem a operačním systémem. Neustále také komunikuje s mobilní sítí, šifruje data a ověřuje identitu uživatele.
„SIM karta je ta část telefonu, která dokazuje, že jste to vy, a zároveň hlídá, aby se k vaší komunikaci nikdo cizí nedostal. Každý hovor, každá zpráva i každé připojení k internetu prochází právě přes ni. SIM karta ověřuje vaši identitu v síti, šifruje komunikaci a zajišťuje, že data putují bezpečně tam, kam mají. V době 5G je její role důležitější než kdy dřív," vysvětluje Roman Bacík, ředitel rozvoje B2B a hardware strategie v O2.
Hlavní rozdíl oproti starším SIM kartám je v úrovni ochrany a připravenosti na nové sítě. Tzv. Full 5G+ SIM totiž zvládá plně využít moderní 5G+ (SA) infrastrukturu, což je základem pro rychlejší, stabilnější a bezpečnější mobilní připojení. „Nová SIM karta, kterou už teď mohou využívat naši zákazníci, využívá moderní 256bitové šifrování, které je odolné i vůči budoucím kvantovým útokům. Díky speciální bezpečnostní technologii lépe chrání identitu uživatele a dokáže se bránit i sofistikovaným formám zneužití, například falešným základnovým stanicím, které se snaží „nachytat“ telefony v okolí," doplňuje Bacík.
Kvantové počítače, které by mohly prolomit běžné šifrování během několika minut, jsou hrozbou budoucnosti, a právě na ně je 5G+ SIM připravena díky své moderní šifrovací technologii. Pokud máte SIM několik let a nikdy jste ji neměnili, může být zastaralá a neodpovídat aktuálním standardům ani 5G síti. Kontrola je jednoduchá – v aplikaci Moje O2 stačí:
- otevřít detail svého telefonního čísla,
- přejít do nastavení SIM / eSIM,
- a zkontrolovat typ SIM karty.
Pokud aplikace hlásí zastaralý typ, výměna je otázkou několika kliknutí. Pro všechny je aktuálně dostupná forma eSIM a fyzická plastová bude k dispozici v průběhu léta 2026, o čemž vás budeme na mobilenet.cz informovat jako první.