Může mít i 5,6mm iPhone Air důstojnou výdrž na baterii, nebo je powerbanka nutnost?

Nový iPhone Air je z před pár týdny uvedených novinek od Applu nepochybně nejzajímavějším zařízením, které díky své tenké a nezlomné konstrukci získalo pozornost i těch, kteří se o smartphony jinak příliš nezajímají. Zároveň se jedná o zařízení, které logicky spolu s ultratenkou konstrukcí přináší také některé kompromisy, jako je pouze jeden hlasitý reproduktor, jediný fotoaparát na zádech či omezený prostor pro baterii.
Baterie, která mohla díky uspořádání komponent v zařízení dostat relativně mnoho prostoru, má dle výrobce zajistit až 27 hodin přehrávání videa, což je metrika, kterou Apple (a nejen ten) s oblibou používá v rámci výdrže smartphonů. Pro srovnání uveďme, že iPhone 17 s běžnou tloušťkou 8 milimetrů má nabídnout 30 hodin přehrávání videa, oproti modelu Air však disponuje rovněž druhým fotoaparátem na zádech či hlasitým reproduktorem ve spodní části.
Rozdíl najdeme také v oblasti nabíjení, neboť je iPhone Air jediným z nově uvedených iPhonů, které má „původní“ rychlost nabíjení. Z 0 na 50 % se tak dle výrobce nabije za 30 minut, zatímco iPhony 17 to zvládnou o třetinu rychleji (20 minut). Proto jsme se rozhodli také změřit rychlost nabíjení, která, jak se ukázalo, zřejmě běžného uživatele trápit nebude. Jak je na tom ale iPhone Air v oblasti výdrže?
Důstojná výdrž na baterii, nebo katastrofa?
Jak již napověděly údaje prezentované Applem ohledně výdrže, měl by nový Air vydržet víceméně stejně dlouho jako základní iPhone 17. V rámci každodenního používání, které se skládalo z používání chatovacích aplikací, prohlížeče, hotspotu, e-mailového klienta, focení a natáčení videa (avšak bez sociálních sítí, jejichž aplikace mohou být energeticky velmi náročné), jsme se opakovaně zvládli dostat přes celý den. Od rána (cca 8:00) až do večera (cca 20:00) jsme se dostali a večer ještě pozorovali cca 15 % baterie k dobru. Pokud byste se tedy rozhodli ponocovat s úmyslem si například o půlnoci ještě zavolat odvoz domů, bylo by záhodno telefon pro jistotu někde na chvíli nabít nebo aktivovat úsporný režim. Navzdory neutrálnímu nastavení očekávání nás výdrž mile překvapila a lze konstatovat, že stejně jako s Galaxy S25 Edge (který má větší baterii), jeden běžný den zvládnete bez problémů. V případě iPhonu Air navíc nechybí ani integrované magnetické bezdrátové nabíjení.
Apple iPhone Air nás překvapil baterií, jak ale fotí?
Stran rychlosti nabíjení se potvrdilo, že oproti iPhonům 17 se Air nabíjí o něco pomaleji. Rozhodně se však (logicky i vzhledem k menší velikosti baterie) nejedná o nic, z čeho by si uživatelé měli dělat vrásky na čele. Namísto 50 % jsme se dostali za půl hodiny (přesněji 32 minut) na 60 % také u iPhonu Air, viz nabíjecí graf.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
