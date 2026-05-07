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Jak se vyrábějí baterie pro iPhony? Překvapivě ručně

Ondřej Pohl
Jak se vyrábějí baterie pro iPhony? Překvapivě ručně
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Tým z iFixitu navštívil obří čínskou továrnu a natočil detailní postup montáže náhradní baterie pro iPhone
  • Záběry ukazují jednotlivé fáze od programování řídicího systému a připojení článku až po aplikaci lepicích pásek
  • Celý proces odhaluje překvapivě velké množství ručních kroků, které jsou k dokončení této součástky zapotřebí

Když se řekne výroba mobilních telefonů a jejich součástí, nejspíše si představíte sterilně čisté sály plné strojů, které se starají o kompletaci jednotlivých částí, přičemž lidé mají jen minoritní roli na začátku a konci tohoto procesu. Lidé z iFixitu se nedávno vydali na cestu do Číny, díky čemuž na YouTube kanálu této společnosti přibylo několik zajímavých videí.

Mezi nimi i to, které krok za krokem ukazuje proces montáže baterie do iPhonu. Ve videu, které bylo natočeno uvnitř obrovské továrny na baterie, je sestavována jedna z náhradních baterií pro iPhone a postupně prochází jednotlivými fázemi po výrobě, než je hotová baterie naistalována do iPhonu.

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Od naprogramování systému řízení baterie (BMS) přes jeho připojení k článku, složení a upevnění desky, provedení testů kontroly kvality až po nalepení lepicích pásků – toto video nabízí zajímavý pohled na to, kolik ručních kroků je zapotřebí k tomu, aby se z holého bateriového článku stala hotová baterie pro iPhone.

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