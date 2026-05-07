Jak se vyrábějí baterie pro iPhony? Překvapivě ručně

Když se řekne výroba mobilních telefonů a jejich součástí, nejspíše si představíte sterilně čisté sály plné strojů, které se starají o kompletaci jednotlivých částí, přičemž lidé mají jen minoritní roli na začátku a konci tohoto procesu. Lidé z iFixitu se nedávno vydali na cestu do Číny, díky čemuž na YouTube kanálu této společnosti přibylo několik zajímavých videí.
Mezi nimi i to, které krok za krokem ukazuje proces montáže baterie do iPhonu. Ve videu, které bylo natočeno uvnitř obrovské továrny na baterie, je sestavována jedna z náhradních baterií pro iPhone a postupně prochází jednotlivými fázemi po výrobě, než je hotová baterie naistalována do iPhonu.
Od naprogramování systému řízení baterie (BMS) přes jeho připojení k článku, složení a upevnění desky, provedení testů kontroly kvality až po nalepení lepicích pásků – toto video nabízí zajímavý pohled na to, kolik ručních kroků je zapotřebí k tomu, aby se z holého bateriového článku stala hotová baterie pro iPhone.