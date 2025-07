O2 varuje před nákupem lokálních SIM karet v Egyptě, mohou zablokovat telefon

Fotografie: Simon Berger, unsplash.com

Čeští turisté cestující do Egypta by měli zpozornět. Od ledna 2025 platí v zemi nové celní nařízení, které vyžaduje registraci telefonu a zaplacení cla ve výši až 38 % z ceny každého telefonu, do kterého je vložena egyptská SIM karta – a to včetně digitální eSIM. Pokud uživatel telefon nezaregistruje ve speciální aplikaci a clo neuhradí do 90 dnů, ten je následně zcela zablokován pro přístup k egyptským mobilním sítím. To může způsobit potíže s dostupností služeb opakovaně se vracejícím cestovatelům při jejich další návštěvě, a to ať už mají v telefonu opět egyptskou SIM kartu nebo svou běžně používanou SIM, případně některou z eSIM pro cestovatele. Pro znovu zprovoznění služeb je pak nutné doplatit clo v plné výši.

Výjimku z tohoto nařízení mají telefony se SIM kartami zahraničních operátorů, které využívají roamingové služby.

Operátor proto doporučuje zákazníkům vždy využívat jeho roamingové služby. Pro zákazníky cestující mimo EU nabízí výhodné datové balíčky Svět TOP 1 GB za 299 Kč nebo 5 GB za 399 Kč. Díky nim se na svých cestách mohou spolehnout na bezpečný internet v mobilu, se kterým vyřídí vše potřebné. Balíčky lze aktivovat na pár kliknutí před cestou nebo kdykoli během ní v aplikaci Moje O2 – bez nutnosti pořizovat si v zahraničí další služby, vkládat do mobilu cizí SIM karty nebo vyplňovat své osobní údaje do neznámých aplikací.

Navíc také v Egyptě během prázdnin dává O2 automaticky zákazníkům s tarify 1 GB dat na prvních 24 hodin zdarma, které jim zjednoduší začátek jejich dovolené. Informaci o aktivaci tohoto bonusového balíčku dostanou v uvítací SMS. Tisková zpráva operátora O2 (o2.cz) čerpá z oficiálních egyptských zdrojů, informací z telekomunikačního trhu v Egyptě, a také zkušeností zákazníků cestujících do této země.