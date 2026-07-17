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EU dává hodinkám a sluchátkům bateriovou amnestii. Do vody se s nimi smí dál

Marek Vacovský
EU dává hodinkám a sluchátkům bateriovou amnestii. Do vody se s nimi smí dál
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Od února 2027 vstoupí v platnost nařízení o povinně uživatelsky vyměnitelných bateriích v elektronice, některé výjimky se však nově dotknou i nositelné elektroniky
  • Evropská komise zavedla úlevy pro tzv. „mokré spotřebiče“ a miniaturní zařízení, jako jsou chytré hodinky, bezdrátová sluchátka či elektrické zubní kartáčky

Evropská unie (viz environment.ec.europa.eu) pokračuje v přípravách na legislativu, která má od února příštího roku vrátit do světa spotřební elektroniky snadno vyměnitelné baterie. Cílem je prodloužit životnost zařízení a snížit množství elektronického odpadu. Někteří výrobci na tento trend reagují s předstihem – například společnost Nintendo již představila verzi své konzole Switch 2 s uživatelsky přístupným akumulátorem. U mnoha specifických typů zařízení však striktní požadavek narážel na technologické limity, zejména na vodotěsnost a extrémní miniaturizaci. Evropská komise proto nyní oficiálně schválila soubor klíčových výjimek.

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Nová pravidla zavádějí specifickou kategorii takzvaných „mokrých spotřebičů“. Do té spadají zařízení určená k provozu v prostředí, kde běžně dochází k postříkání vodou, ponoření nebo kde se počítá s jejich pravidelným omýváním. Typickým příkladem jsou elektrické zubní kartáčky, ale nově sem spadají také nositelná zařízení nošená na hlavě, zápěstí, hrudi či rukou. V praxi jde především o chytré hodinky a fitness trackery, bezdrátová sluchátka, hrudní pásy pro měření tepové frekvence, chytré brýle a také outdoorové bezdrátové reproduktory. U těchto produktů by totiž integrace mechanismu pro snadnou domácí výměnu baterie mohla fatálně narušit jejich hermetické utěsnění, a tím pádem i odolnost vůči vodě a potu.

Druhým zásadním argumentem pro udělení výjimek je vysoká míra miniaturizace. Vnitřní uspořádání moderních bezdrátových sluchátek či miniaturních senzorů je totiž už natolik nahuštěné, že by běžný uživatel mohl při pokusu o vyjmutí baterie poškodit její ochranný obal. Vzhledem k vlastnostem lithiových akumulátorů v takovém případě hrozí bezprostřední riziko vznícení nebo exploze. Unie proto uznala, že v těchto případech musí servisní zásahy zůstat výhradně v rukou certifikovaných odborníků. Evropská komise dle gsmarena.com (viz gsmarena.com) zároveň dodala, že legislativu hodlá průběžně aktualizovat a doplňovat o další výjimky na základě budoucího vývoje trhu a vědecko-technického pokroku.

Jak to bude s chytrými telefony?

Základní pravidlo pro běžnou elektroniku sice říká, že uživatel by měl být schopen baterii vyměnit sám pomocí běžně dostupného nářadí (např. šroubováku a páčidla), avšak i pro chytré telefony existují zadní vrátka. Smartphony totiž mohou povinnost domácí výměny obejít, pokud splní dvě přísné podmínky – zařízení disponuje certifikací odolnosti minimálně IP67 a baterie vykazuje vysokou odolnost a po 500 nabíjecích cyklech si uchová alespoň 83 % své původní kapacity (respektive 80 % po 1 000 cyklech).

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Důležité je zdůraznit, že tato kritéria v současnosti splňuje většina vlajkových lodí i vyšší střední třída moderních telefonů. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jak se trh s elektronikou v nadcházejícím roce s novými unijními pravidly definitivně vyrovná.

environment.ec.europa.eu, gsmarena.com, ,
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