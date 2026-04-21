Apple na prahu velké změny. Oficiálně oznámil, kdo bude nástupcem Tima Cooka

Apple oficiálně potvrdil jednu z největších změn ve svém vedení za poslední roky. Dosavadní generální ředitel firmy Tim Cook opustí funkci CEO k 1. září 2026, kdy jej nahradí současný šéf hardwarového inženýrství John Ternus. Rozhodnutí bylo jednomyslně schváleno správní radou.
Cook zůstane ve vedení společnosti i nadále – nově jako výkonný předseda správní rady. V této roli se má zaměřit mimo jiné na strategické otázky a komunikaci s globálními regulátory a politickými představiteli. „Bylo pro mě největší poctou v životě být generálním ředitelem společnosti Apple a mít důvěru vést tak výjimečnou firmu. Apple miluji celým svým bytím a jsem nesmírně vděčný za možnost pracovat s týmem tak talentovaných, inovativních, kreativních a zároveň lidsky silných lidí, kteří se neochvějně snaží obohacovat životy našich zákazníků a vytvářet ty nejlepší produkty a služby na světě,“ uvedl Tim Cook. „John Ternus má mysl inženýra, duši inovátora a srdce lídra. Je to vizionář, jehož přínos pro Apple za 25 let je natolik rozsáhlý, že se ani nedá spočítat, a bez jakýchkoli pochyb je tím pravým člověkem, který povede Apple do budoucnosti. Nemohl bych mít větší důvěru v jeho schopnosti i charakter a těším se na úzkou spolupráci během předání vedení i v mé nové roli výkonného předsedy.“
Připomeňme, že Tim Cook stojí v čele Applu od roku 2011, kdy převzal vedení po Steve Jobsovi. Během jeho působení se přitom firma zásadně proměnila – jak z hlediska velikosti, tak i produktového portfolia. Pod jeho vedením vzrostla tržní hodnota Applu z přibližně 350 miliard dolarů na zhruba 4 biliony dolarů. Roční příjmy se téměř zečtyřnásobily a společnost dnes působí ve více než 200 zemích a regionech. Významně se také rozrostla uživatelská základna, která přesahuje 2,5 miliardy aktivních zařízení. Cook byl klíčovou postavou i při zavádění nových kategorií, jako jsou Apple Watch, AirPods nebo Apple Vision Pro, zároveň rozvinul segment služeb. Vedle růstu firmy ale kladl Cook důraz i na hodnoty – zejména ochranu soukromí, udržitelnost a dostupnost technologií – Apple například pod jeho vedením snížil uhlíkovou stopu o více než 60 % oproti roku 2015.
Šéfové Applu v průběhu let
|Období
|CEO
|1977–1981
|Michael Scott
|1981–1983
|Mike Markkula
|1983–1993
|John Sculley
|1993–1996
|Michael Spindler
|1996–1997
|Gil Amelio
|1997–2011
|Steve Jobs
|2011–2026
|Tim Cook
|2026–?
|John Ternus
Nastupující CEO John Ternus pak patří mezi dlouholeté klíčové manažery společnosti. Do Applu nastoupil v roce 2001 a postupně se vypracoval až na pozici senior viceprezidenta pro hardwarové inženýrství. Během své kariéry se podílel na vývoji zásadních produktů napříč portfoliem – od iPhonů a Maců až po Apple Watch či AirPods. Významnou roli sehrál také při uvedení iPadu a nových generací počítačů Mac. V posledních letech vedl vývoj zařízení jako iPhone 17 Pro, iPhone Air nebo MacBook Neo.
„Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost posunout misi společnosti Apple dál,“ uvedl John Ternus. „Téměř celou svou kariéru jsem strávil v Applu a měl jsem štěstí pracovat pod vedením Steva Jobse a mít Tim Cooka jako mentora. Bylo pro mě ctí podílet se na tvorbě produktů a zážitků, které zásadně změnily způsob, jakým komunikujeme se světem i mezi sebou navzájem. Do budoucna hledím s velkým optimismem a těší mě vědomí, že právě v Applu pracují ti nejtalentovanější lidé na světě, kteří chtějí být součástí něčeho, co přesahuje každého z nás. Přistupuji k této roli s pokorou a slibuji, že povedu firmu v duchu hodnot a vize, které toto výjimečné místo formují už půl století.“
Součástí oznámení jsou také změny ve správní radě. Dosavadní nevýkonný předseda Arthur Levinson se přesune na pozici hlavního nezávislého ředitele. John Ternus se zároveň stane členem správní rady.
Načíst všechny komentářePřidat názor