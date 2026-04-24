Pozor, po dubnové aktualizaci u Galaxy S24 a S25 mizí baterie před očima

Jak upozornil web androidauthority.com, majitelé smartphonů řad Samsung Galaxy S24 a Samsung Galaxy S25 začali ve velkém hlásit potíže s výdrží baterie a přehříváním zařízení. Problémy se přitom objevily krátce po instalaci dubnové bezpečnostní aktualizace, která dorazila nejprve na novější modely začátkem měsíce a následně i na starší řadu v jeho průběhu. Nepřekvapivě je tak hlavním podezřelým tento update.
Podle zkušeností uživatelů na oficiálních fórech i sociálních sítích v praxi dochází k výrazně rychlejšímu vybíjení baterie než dříve. Někteří uživatelé dokonce uvádějí, že jejich telefon nevydrží v provozu ani tři hodiny, jiní dokonce popisují úplné vybití během pouhých dvou hodin používání. Vedle toho se objevují i stížnosti na delší dobu nabíjení a zvýšené zahřívání zařízení.
Část uživatelů pak při analýze spotřeby baterie identifikovala jako možného viníka službu Samsung Knox Matrix. Ta je přitom nedílnou součástí bezpečnostní infrastruktury Samsungu a stará se o ochranu zařízení, detekuje hrozby a stará se mimo jiné i o bezpečné sdílení dat mezi zařízeními.
Podle screenshotů například na Redditu má Knox Matrix v některých případech neobvykle vysokou spotřebu energie a běží intenzivně na pozadí, což může zatěžovat procesor i baterii. A jelikož jde o hluboce integrovanou systémovou komponentu, nelze ji bohužel jednoduše odinstalovat nebo vypnout.
Samsung zatím problém oficiálně nepotvrdil. Není ani jasné, zda jde o plošný problém způsobený aktualizací, nebo jen o kombinaci specifických nastavení a aplikací. Pokud se však potvrdí souvislost s dubnovým updatem, lze očekávat, že Samsung vydá opravnou aktualizaci. Postihl vás podobný problém také? Budeme rádi, když nám dáte vědět v komentářích pod článkem.
