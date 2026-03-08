Google nečekaně pohřbil aplikaci, kterou chtěl skoro milion lidí

Jak upozornili kolegové z Android Authority (viz androidauthority.com), Google se rozhodl neočekávaně ukončit vývoj samostatné mobilní aplikace Google AI Studio, která měla vývojářům i tvůrcům umožnit navrhovat, testovat a publikovat aplikace poháněné umělou inteligencí přímo z mobilních telefonů. K rozhodnutí přitom dochází pouhé dva měsíce od oficiálního oznámení projektu v květnu letošního roku.
thank you to the ~800,000 of you that pre-ordered our mobile app on iOS and Android — it’s clear that people are interested in building software on the go— Google AI Studio (@GoogleAIStudio) July 31, 2026
instead of asking you to download yet another app we’ve decided to take an entirely different approach: one where apps…
Zrušení projektu je překvapivé především s ohledem na vysoký zájem veřejnosti. Jak totiž společnost potvrdila na sociální síti X (viz příspěvek výše), o aplikaci pro systémy Android a iOS projevilo zájem už přibližně 800 tisíc uživatelů, kteří si ji v obchodech Google Play a App Store předběžně zaregistrovali.
Google mění koncepci
Místo uvádění další samostatné aplikace na trh se Google rozhodl změnit strategii. Podle oficiálního vyjádření firmy je cílem ušetřit uživatele nutnosti instalovat další software a místo toho nabídnout klíčové funkce AI Studia přímo v rámci stávající aplikace Gemini. Původně přislíbené funkce – jako je úprava a remixování aplikací či synchronizace projektů mezi různými zařízeními – tak uživatelé v budoucnu najdou přímo v rozhraní Gemini, i když firma zatím nepřiblížila, kdy konkrétně se můžeme těšit. Google tak pokračuje v upevňování pozice Gemini jakožto centrálního uzlu pro veškeré své služby spojené s umělou inteligencí.
Webová verze pokračuje, mobilní integrace nemá termín
Vývojářské týmy podle vyjádření společnosti v současnosti intenzivně pracují na přenosu funkcionality do prostředí Gemini, přesný harmonogram vydání však zatím nebyl zveřejněn.
Prozatím zůstává beze změn webová verze Google AI Studio, jejíž vývoj podle zástupců společnosti pokračuje podle plánu a bude se i nadále rozšiřovat o nové funkce.