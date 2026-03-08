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Google nečekaně pohřbil aplikaci, kterou chtěl skoro milion lidí

Marek Vacovský
Google nečekaně pohřbil aplikaci, kterou chtěl skoro milion lidí
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Nová samostatná aplikace Google AI Studio pro iOS a Android byla oficiálně zrušena ještě před svým vydáním
  • O projekt přitom byl obrovský zájem – v obchodech s aplikacemi si jej předběžně zaregistrovalo zhruba 800 tisíc uživatelů

Jak upozornili kolegové z Android Authority (viz androidauthority.com), Google se rozhodl neočekávaně ukončit vývoj samostatné mobilní aplikace Google AI Studio, která měla vývojářům i tvůrcům umožnit navrhovat, testovat a publikovat aplikace poháněné umělou inteligencí přímo z mobilních telefonů. K rozhodnutí přitom dochází pouhé dva měsíce od oficiálního oznámení projektu v květnu letošního roku.


Zrušení projektu je překvapivé především s ohledem na vysoký zájem veřejnosti. Jak totiž společnost potvrdila na sociální síti X (viz příspěvek výše), o aplikaci pro systémy Android a iOS projevilo zájem už přibližně 800 tisíc uživatelů, kteří si ji v obchodech Google Play a App Store předběžně zaregistrovali.

Google mění koncepci

Místo uvádění další samostatné aplikace na trh se Google rozhodl změnit strategii. Podle oficiálního vyjádření firmy je cílem ušetřit uživatele nutnosti instalovat další software a místo toho nabídnout klíčové funkce AI Studia přímo v rámci stávající aplikace Gemini. Původně přislíbené funkce – jako je úprava a remixování aplikací či synchronizace projektů mezi různými zařízeními – tak uživatelé v budoucnu najdou přímo v rozhraní Gemini, i když firma zatím nepřiblížila, kdy konkrétně se můžeme těšit. Google tak pokračuje v upevňování pozice Gemini jakožto centrálního uzlu pro veškeré své služby spojené s umělou inteligencí.

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Vývojářské týmy podle vyjádření společnosti v současnosti intenzivně pracují na přenosu funkcionality do prostředí Gemini, přesný harmonogram vydání však zatím nebyl zveřejněn.

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Prozatím zůstává beze změn webová verze Google AI Studio, jejíž vývoj podle zástupců společnosti pokračuje podle plánu a bude se i nadále rozšiřovat o nové funkce.

androidauthority.com, x.com, ,
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