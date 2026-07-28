Konečně se blýská na lepší časy: Baterie Galaxy S27 přijdou do křemíkového nebe

Přestože se horlivě diskutuje především nový poměr stran (3:4) modelu Galaxy Z Fold8, přinesly nově uvedené skládačky série Galaxy Z Fold8 také důležité vylepšení v oblasti baterií. A ačkoliv to výrobce oficiálně nekomentuje, mělo by se jednat o křemíkovou technologii, která umožňuje zvýšit energetickou hustotu bez výrazného dopadu na velikost a hmotnost článků. Například u Modelu Galaxy Z Fold8 s hmotností 201 gramů jsme se tak dočkali 4 800mAh baterie, Galaxy Z Fold8 Ultra pak nabídne o rovných 600 mAh mezigeneračně větší baterii, přestože zůstala hmotnost zachována na hodnotě 215 gramů.
I když se nejedná o hodnoty, které by někomu měly ve světě technologií vyrazit dech, kdy například Honor nabídl u nejnovější skládačky rovnou 6 600 mAh a Motorola Razr Fold 6 000 mAh, jedná se o důležité vylepšení, kterého se zřejmě dočkáme i u očekávané série Galaxy S27. Například Samsung Galaxy S26 Ultra má totiž od uvedení prvního tohoto modelu (S20 Ultra) již celých 6 let identickou kapacitu baterie 5 000 mAh, což zcela pochopitelně v některých příznivcích značky zanechává hořkou pachuť a dojem, že Samsung v tomto ohledu trochu usnul na vavřínech.
Podle nizozemského GalaxyClub se naštěstí konečně dočkáme vylepšení a baterie Galaxy S27 Ultra by měla nabídnout kapacitu 5 700 či případně až 5 800 mAh, což je solidní vylepšení, které sice z tohoto modelu neudělá smartphone s největší kapacitou baterie (a k těm nejlepším ve stejném segmentu se ani nepřiblíží), ale přesto by se jednalo o výrazné zlepšení. Novinka v řadě s označením Samsung Galaxy S27 Pro by pak měla obdržet baterii s kapacitou zřejmě 5 200 až 5 300 mAh, o dalších modelech v tuto chvíli informace nemáme.
Ačkoliv kapacitou smartphony Samsung oproti čínské konkurenci zaostávají, sluší se dodat, že stran výdrže jsou na tom modely jihokorejského výrobce velmi dobře a mnohdy na nabití zvládnou dokonce i déle než telefony s výrazně větší baterií. Navýšení kapacity u Galaxy S27 Ultra by tak mezigeneračně mohlo znamenat relativně velký skok a velmi vítanou změnu, díky které by mohlo toto vlajkové zařízení teoreticky získat náskok před konkurencí.