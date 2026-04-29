Vybil se vám iPhone 17 a nejde ho dlouho zapnout? Nejste jediní

U některých uživatelů iPhonů 17 se objevuje zvláštní problém – po úplném vybití baterie telefon nereaguje okamžitě po připojení k nabíječce, jak bylo dosud běžné. Místo toho může zůstat několik minut, ale klidně i hodin, zcela neaktivní. Na problém upozornil server 9to5Mac, přičemž se nejedná o ojedinělý případ. Podobné zkušenosti totiž sdílí i uživatelé na Redditu, což naznačuje, že nejde o náhodnou závadu jednotlivých kusů.
Řešení zatím není oficiální, ale je potřeba trpělivost. V některých případech se zařízení probudilo zhruba po 15 minutách nabíjení přes MagSafe. Jiní hlásí úspěch i s klasickým kabelem a adaptérem, ale často až po výrazně delší době. Objevily se nicméně i extrémy – jeden z uživatelů uvádí, že jeho telefon zůstal neaktivní téměř 10 hodin, než se po připojení k originální nabíječce konečně zapnul.
Přesná příčina každopádně zatím není známá, ale vše nasvědčuje softwarovému problému. To by nicméně byla relativně dobrá zpráva, protože podobné chyby lze obvykle snadno a rychle opravit aktualizací systému. Apple však zatím situaci oficiálně nekomentoval, takže není jasné, zda už na opravě pracuje.