HyperOS 4 přinese revoluci v designu a hlubší propojení s legendární Leicou

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Xiaomi hodlá přepracovat ovládací centrum i widgety
  • Propojení s Leicou má přinést nové ikony či barevná schémata

První úniky informací skrze server Ximitime (viz ximitime.com) o verzi HyperOS 4 naznačují, že se Xiaomi tentokrát nesoustředí pouze na drobná vylepšení stability, ale připravilo zásadní vizuální proměnu celého uživatelského rozhraní. Cílem je nabídnout uživatelům modernější, čistší a intuitivnější prostředí, které lépe odpovídá aktuálním trendům v oblasti mobilního softwaru.

Xiaomi 13T

Jednou z nejvýraznějších novinek je integrace barevné estetiky Leica přímo do systému. Zatímco doposud byla spolupráce s touto legendární německou značkou omezena primárně na hardware fotoaparátů a specifické režimy v aplikaci fotoaparátu, HyperOS 4 má přenést typické barevné profily a ikonickou typografii Leica do celého rozhraní. Uživatelé se tak mohou těšit na systémová témata, ikony a barevná schémata, která odrážejí profesionální fotografický styl.

Kromě estetických změn se velká pozornost věnuje celkové plynulosti a animacím. Úniky hovoří o kompletně přepracovaném ovládacím centru a vylepšených widgetech, které budou více interaktivní a vizuálně přitažlivější. Systém by měl využívat pokročilé algoritmy pro správu paměti, což zajistí, že i po dlouhodobém používání zůstane prostředí bleskově rychlé. Velký důraz je kladen také na plynulé přechody mezi aplikacemi, které mají být přirozenější a příjemnější pro oko.

V neposlední řadě HyperOS 4 se mají prohloubit možnosti personalizace. Uživatelé majít mít k dispozici mnohem širší škálu nástrojů pro úpravu zamykací obrazovky a fontů, přičemž se očekává i hlubší integrace umělé inteligence. Ta by měla pomáhat s automatickou organizací obsahu nebo prediktivním spouštěním aplikací podle návyků uživatele. V tuto chvíli není známa přesná grafická podoba, avšak předpokládá se, že nový systém by se mohl prvně objevit na budoucích vlajkových modelech.

Martin Jeřábek
Nejzásadnější změnou bude odstranění všeho původního z MiUI takže už bude čistě bez prvků ze starého UI, nový jazykový model, Vývojáři přepisují systémové aplikace do jazyků Rust a Flutter. Díky tomu bude uživatelské prostředí mnohem plynulejší, protože nahradí fragmentované struktury Javy a Kotlinu, které dlouhodobě komplikovaly vývoj i chod systému.

Flutter sjednocuje způsob, jakým se vykresluje uživatelské rozhraní, zatímco Rust přináší vyšší bezpečnost a efektivnější práci s pamětí. Poprvé v historii tak grafická nadstavba nebude stát na základech MIUI. Výsledkem má být modulárnější platforma, která se lépe udržuje a snáze optimalizuje napříč různými zařízeními.
