HyperOS 4 přinese revoluci v designu a hlubší propojení s legendární Leicou

První úniky informací skrze server Ximitime (viz ximitime.com) o verzi HyperOS 4 naznačují, že se Xiaomi tentokrát nesoustředí pouze na drobná vylepšení stability, ale připravilo zásadní vizuální proměnu celého uživatelského rozhraní. Cílem je nabídnout uživatelům modernější, čistší a intuitivnější prostředí, které lépe odpovídá aktuálním trendům v oblasti mobilního softwaru.
Jednou z nejvýraznějších novinek je integrace barevné estetiky Leica přímo do systému. Zatímco doposud byla spolupráce s touto legendární německou značkou omezena primárně na hardware fotoaparátů a specifické režimy v aplikaci fotoaparátu, HyperOS 4 má přenést typické barevné profily a ikonickou typografii Leica do celého rozhraní. Uživatelé se tak mohou těšit na systémová témata, ikony a barevná schémata, která odrážejí profesionální fotografický styl.
Kromě estetických změn se velká pozornost věnuje celkové plynulosti a animacím. Úniky hovoří o kompletně přepracovaném ovládacím centru a vylepšených widgetech, které budou více interaktivní a vizuálně přitažlivější. Systém by měl využívat pokročilé algoritmy pro správu paměti, což zajistí, že i po dlouhodobém používání zůstane prostředí bleskově rychlé. Velký důraz je kladen také na plynulé přechody mezi aplikacemi, které mají být přirozenější a příjemnější pro oko.
V neposlední řadě HyperOS 4 se mají prohloubit možnosti personalizace. Uživatelé majít mít k dispozici mnohem širší škálu nástrojů pro úpravu zamykací obrazovky a fontů, přičemž se očekává i hlubší integrace umělé inteligence. Ta by měla pomáhat s automatickou organizací obsahu nebo prediktivním spouštěním aplikací podle návyků uživatele. V tuto chvíli není známa přesná grafická podoba, avšak předpokládá se, že nový systém by se mohl prvně objevit na budoucích vlajkových modelech.
Flutter sjednocuje způsob, jakým se vykresluje uživatelské rozhraní, zatímco Rust přináší vyšší bezpečnost a efektivnější práci s pamětí. Poprvé v historii tak grafická nadstavba nebude stát na základech MIUI. Výsledkem má být modulárnější platforma, která se lépe udržuje a snáze optimalizuje napříč různými zařízeními.
