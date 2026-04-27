Oblíbené mobily se brzy dočkají nástupce. Co má umět Xiaomi 17T?

Série „T“ od Xiaomi se připravuje na letošní debut dříve, než jsme byli zvyklí. Základní model Xiaomi 17T byl právě spatřen v benchmarku Geekbench (viz geekbench.com), kde odhalil klíčové parametry. Konkrétně se jedná o model s kódovým označením 2602DPT53G a dozvídáme se, že Xiaomi 17T vsadí na procesor od MediaTeku. Konkrétně jde o čipset Dimensity 8500. Ten disponuje osmijádrovou architekturou s hlavním jádrem taktovaným na 3,40 GHz, třemi výkonnými jádry (3,20 GHz) a čtyřmi úspornými jádry (2,20 GHz). O grafiku se stará čip Mali-G720 MC8.
V testu Geekbench AI se ukázalo, že telefon je optimalizován pro moderní úlohy umělé inteligence, což bude letos jeden z hlavních prodejních argumentů.
Testovaný prototyp disponoval 12 GB operační paměti RAM, což slibuje plynulý multitasking i pro náročné uživatele. Software je postaven na nejnovějším Androidu 16, který doplní nadstavba HyperOS 3.
V další výbavě se spekuluje o baterii s kapacitou 6 500 mAh a podpoře 67W drátového nabíjení. V oblasti fotoaparátů se neočekávají zásadnější inovace a ve hře je i stejná nabídka, kterou už dnes vidíme u Xiaomi 15T.
Pokud se potvrdí informace o květnovém představení, šlo by o termín, který nadejde o 4 měsíce dříve než loni. Řada 15T si premiéru odbyla teprve loni v září.
Načíst všechny komentářePřidat názor