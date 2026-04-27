Oblíbené mobily se brzy dočkají nástupce. Co má umět Xiaomi 17T?

Michal Pavlíček

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Novinková řada 17T od Xiaomi by se mohla představit už v květnu
  • Výkon má zajišťovat procesor Dimensity 8500 od MediaTeku

Série „T“ od Xiaomi se připravuje na letošní debut dříve, než jsme byli zvyklí. Základní model Xiaomi 17T byl právě spatřen v benchmarku Geekbench (viz geekbench.com), kde odhalil klíčové parametry. Konkrétně se jedná o model s kódovým označením 2602DPT53G a dozvídáme se, že Xiaomi 17T vsadí na procesor od MediaTeku. Konkrétně jde o čipset Dimensity 8500. Ten disponuje osmijádrovou architekturou s hlavním jádrem taktovaným na 3,40 GHz, třemi výkonnými jádry (3,20 GHz) a čtyřmi úspornými jádry (2,20 GHz). O grafiku se stará čip Mali-G720 MC8.

Současné Xiaomi 15T

V testu Geekbench AI se ukázalo, že telefon je optimalizován pro moderní úlohy umělé inteligence, což bude letos jeden z hlavních prodejních argumentů.

Testovaný prototyp disponoval 12 GB operační paměti RAM, což slibuje plynulý multitasking i pro náročné uživatele. Software je postaven na nejnovějším Androidu 16, který doplní nadstavba HyperOS 3.

V další výbavě se spekuluje o baterii s kapacitou 6 500 mAh a podpoře 67W drátového nabíjení. V oblasti fotoaparátů se neočekávají zásadnější inovace a ve hře je i stejná nabídka, kterou už dnes vidíme u Xiaomi 15T.

Pokud se potvrdí informace o květnovém představení, šlo by o termín, který nadejde o 4 měsíce dříve než loni. Řada 15T si premiéru odbyla teprve loni v září.

Diskuze ke článku
Miroslav Slavíček
Miroslav Slavíček
Nejsou Tčka vždy na Mediateku
