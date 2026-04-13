Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností Xiaomi 17

V redakci již delší dobu testujeme model Xiaomi 17, který cílí na uživatele hledající kompaktnější vlajkový telefon bez větších kompromisů. Dnes se podíváme na TOP 5 vlastností, díky kterým si tato novinka zaslouží pozornost v mimořádně nabité kategorii prémiových smartphonů.
1) Kompaktní rozměry a prémiové zpracování
Xiaomi 17 patří mezi telefony, které si vás získají hned při prvním uchopení do ruky. V době, kdy řada vlajkových modelů narostla do opravdu velkých rozměrů, působí Xiaomi 17 jako velmi příjemné osvěžení. Se šířkou pod 72 mm, výškou 151 mm a hmotností 191 gramů jde o kompaktní zařízení, které se dobře drží, pohodlně ovládá a bez problému se vejde do kapsy saka i kalhot.
Velmi dobrý dojem podtrhuje také zpracování. Hliníkový rámeček, skleněná záda a matná povrchová úprava působí prémiově a zároveň prakticky, protože na telefonu zbytečně neulpívají otisky prstů. Potěší i odolnost IP68 a celkově povedený design, který je elegantní, moderní a díky menšímu fotomodulu zároveň i velmi praktický.
2) Displej: plochý panel s nádherným obrazem a tenkými rámečky
Xiaomi 17 sází na 6,3" LTPO AMOLED panel, který přesně odpovídá tomu, co dnes od kompaktní vlajkové lodě čekáte. Displej je plochý, má velmi tenké rámečky a nabízí výbornou jemnost 460 PPI. Nechybí ani 120Hz obnovovací frekvence, vysoký jas až 3 500 nitů a podpora HDR či Dolby Vision, takže obraz působí skvěle při běžném používání, sledování videí i hraní her.
Velkým plusem je také ultrazvuková čtečka otisků prstů, která je velmi přesná, rychlá a dobře umístěná. Xiaomi navíc nasadilo ochranné sklo Xiaomi Shield Glass a z výroby přidává i fólii. Výsledkem je displej, na který je radost pohledět a který skvěle doplňuje prémiový charakter celé novinky.
3) Výkon bez kompromisů a výdrž, která patří ke špičce
Pod kapotou Xiaomi 17 tepe Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy to nejlepší, co má Qualcomm aktuálně k dispozici. V kombinaci s 12 GB RAM a rychlým úložištěm UFS 4.1 je jasné, že výkonu má telefon na rozdávání. V praxi to znamená maximálně plynulý chod systému, rychlé reakce aplikací i dostatek rezervy pro nejnáročnější hry nebo pokročilé AI funkce.
Ještě větší pochvalu si ale zaslouží baterie s kapacitou 6 330 mAh. Na poměry kompaktnější vlajkové lodě jde o mimořádně štědrou hodnotu, která se v praxi promítá do fenomenální výdrže. Dva dny běžného používání zvládne Xiaomi 17 s velkou rezervou, a při střídmějším režimu není problém dostat se ještě dál. To je jedna z vlastností, která z této novinky dělá mimořádně atraktivní telefon pro každodenní používání.
4) Fotoaparát: spolehlivý pracant s povedenými portréty i makrem
Xiaomi 17 sice není vyloženě fotografickým experimentem jako model Ultra, rozhodně však nejde o žádné ořezávátko. Nabízí trojici 50Mpx fotoaparátů – hlavní snímač, 2,6× teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv – a výsledkem je velmi univerzální sestava, která obstojí v celé řadě situací. Hlavní fotoaparát zvládá prokreslené snímky s pěkným barevným podáním a vysokým množstvím detailů, velmi dobře si vede i v horších světelných podmínkách.
Velmi příjemným překvapením je teleobjektiv, který se skvěle hodí na portrétní snímky a díky ostření už od 10 centimetrů poslouží i pro efektní makro. Výbavu uzavírá možnost natáčet až 8K video při 30 FPS, přičemž nechybí solidní stabilizace. Xiaomi 17 tak potvrzuje, že umí být velmi schopným a univerzálním fotomobilem.
5) Rychlé nabíjení, bohatá konektivita a AI funkce v češtině
Xiaomi 17 boduje i tam, kde se rozhoduje o každodenním komfortu. K dispozici je 100W drátové nabíjení a 50W bezdrátové nabíjení, takže doplnění energie je otázkou pár desítek minut. Nechybí ani reverzní nabíjení, a to bezdrátově i drátově s výkonem až 22,5 W, takže telefon může v případě potřeby posloužit i jako praktická powerbanka pro další zařízení.
Velmi dobře je na tom i konektivita. Samozřejmostí je Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, infraport, eSIM a kompletní sada navigačních systémů. Potěší také software v podobě HyperOS postaveného na Androidu 16, který působí svižně a moderně. Velkým benefitem jsou AI funkce v češtině, mezi nimiž nechybí pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu nebo překlad hovorů v reálném čase. Xiaomi navíc přidává i dlouhou softwarovou podporu, což celkově velmi dobrý dojem z novinky ještě umocňuje.
Technické parametry Xiaomi 17Kompletní specifikace
|Konstrukce
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 330 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026,
Bonus: stereo reproduktory s příjemně hutným zvukem
Xiaomi 17 potěší také velmi povedeným stereo zvukem. Reproduktory nabídnou čistý, hlasitý a příjemně hutný přednes, nechybí ani solidní basová složka. Ať už sledujete videa, posloucháte hudbu nebo hrajete hry, audio patří mezi další silné stránky tohoto modelu.