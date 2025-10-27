mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi globálně vypouští update na HyperOS 3. Máme i harmonogram aktualizací

Marek Vacovský
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Globální nasazení HyperOS 3 začíná u série Xiaomi 15T
  • Aktualizace přináší Android 16, vylepšený design a nové funkce AI
  • Distribuce probíhá postupně a nejdříve se dostane k účastníkům beta programu

Xiaomi oznámilo, že zahájilo globální update na systém HyperOS 3, který je postaven na Androidu 16 a přináší řadu vylepšení včetně modernizovaného uživatelského rozhraní, aktualizovaných aplikací a nových funkcí využívajících umělou inteligenci.

Podle oficiálního účtu Xiaomi HyperOS začíná distribuce u modelů Xiaomi 15T a 15T Pro, a to v rámci postupného nasazení. A jak dodává gsmarena.com, prvními, kdo se k nové verzi systému dostanou, budou pravděpodobně uživatelé, kteří se zapojili do globálního beta programu.

Plán globální dostupnosti aktualizací na HyperOS 3


Od října a listopadu 2025

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi MIX Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • POCO F7 Ultra
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7
  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Watch S4 41mm (dostupné dnes)
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (dostupné dnes)
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10

Od listopadu a prosince 2025

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 14C
  • Redmi 13
  • Redmi 13x
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO X6 Pro
  • POCO M7
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6
  • POCO C75
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi Pad 2 Pro 5G
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2

Od prosince 2025 až do března 2026

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • POCO F5 Pro
  • POCO F5
  • POCO X6
  • POCO M7 Pro 5G
  • POCO C85
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13
  • Redmi 15 5G
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 15C
  • Redmi Pad 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad SE 8.7
  • POCO Pad
