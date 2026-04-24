Nová skládačka od Xiaomi má využít vlastní procesor. Jak se ale bude jmenovat?

Poslední zástupce řady MIX Fold od Xiaomi byl představen už téměř před dvěma lety, tehdy šlo o model MIX Fold 4. Nově se skrze server Ximitime (viz ximitime.com) dozvídáme, že čínský výrobce údajně konečně pracuje na plnohodnotném nástupci.
Podle nových informací byl v databázi Mi Code spatřen skládací telefon Xiaomi, který doposud nebyl představen. Zařízení nese modelové číslo 2608BPX34C a kódové označení „lhasa“. Nese také interní označení Q18, kde číslo 18 údajně označuje řadu skládacích telefonů Xiaomi.
Nejasnosti panují kolem označení budoucí novinky. Logicky by se nabízelo Xiaomi MIX Fold 5, avšak výrobce může připojit novinku ke klíčové řadě 17, čímž by se nabízelo označení Xiaomi 17 Fold.
Ve výbavě se má objevit zbrusu nový procesor Xring O3, který si vyrábí samo Xiaomi. Další informace o výbavě bohužel známé nejsou, což však není překvapivé v souvislosti se spekulovaným termínem odhalení, který má být až v srpnu. Startovací cena by se údajně měla pohybovat v přepočtu kolem 35 tisíc korun i s daní.
Načíst všechny komentářePřidat názor