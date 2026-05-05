mobilenet.cz na sociálních sítích

Hliníkový náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro klepe na dveře. Co nabídne?

Michal Pavlíček
1
Hliníkový náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro klepe na dveře. Co nabídne?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Ve výbavě se objeví 1,74" AMOLED displej
  • Existovat má i verze s podporou NFC

Xiaomi je na poli cenově dostupné nositelné elektroniky velmi silné a každým rokem to potvrzuje. Loni jsme se dočkali chytrého náramku Smart Band 10 a server WinFuture (viz winfuture.de) nyní informuje o plánovaném modelu Smart Band 10 Pro. Ten už se více blíží chytrým hodinkám, a to díky opravdu velkému AMOLED displeji s úhlopříčkou 1,74" a rozlišením 480 × 400 pixelů. Zatím se můžeme podívat jen na první oficiálně vypadající tiskové obrázky.

Xiaomi Smart Band 10 ProXiaomi Smart Band 10 ProXiaomi Smart Band 10 ProXiaomi Smart Band 10 Pro
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Xiaomi Smart Band 10 Pro
Na celou obrazovku
Xiaomi Smart Band 10 Pro

Prozrazeno bylo hliníkové tělo náramku či zvýšená odolnost proti vodě až do 5 ATM. Baterie by měla na jedno nabití vydržet až 21 dní, avšak při aktivním používání a například aktivním režimu Always-on to bude méně. Očekávat lze ale klidně i týden bez nabíjení. Ve výbavě se objeví Bluetooh 5.4, měření srdeční frekvence či okysličení krve. Existovat má verze s NFC, avšak právě i verze bez něj. Je tudíž otázkou, se kterou se setkáme případně na českém trhu.

Testujeme pro vás keramický Xiaomi Smart Band 10. K dokonalosti mu chybí jediné – První dojmy
Přečtěte si také

Testujeme pro vás keramický Xiaomi Smart Band 10. K dokonalosti mu chybí jediné – První dojmy

Připravovaný chytrý náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro by měl být nabízen v černé a bílé barevné variantě. Prozatím nebyl prozrazen termín představení, avšak bude to spíše dříve, zřejmě ještě během tohoto měsíce.

winfuture.de, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
NFC u nás by byl nejspíš zázrak (oficiální cesta). Ale pro mě by to bylo ideální řešení do práce s možností platby. Na hodinky to nemá, chápu. Ale mně by to stačilo.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze