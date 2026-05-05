Hliníkový náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro klepe na dveře. Co nabídne?

Xiaomi je na poli cenově dostupné nositelné elektroniky velmi silné a každým rokem to potvrzuje. Loni jsme se dočkali chytrého náramku Smart Band 10 a server WinFuture (viz winfuture.de) nyní informuje o plánovaném modelu Smart Band 10 Pro. Ten už se více blíží chytrým hodinkám, a to díky opravdu velkému AMOLED displeji s úhlopříčkou 1,74" a rozlišením 480 × 400 pixelů. Zatím se můžeme podívat jen na první oficiálně vypadající tiskové obrázky.
Prozrazeno bylo hliníkové tělo náramku či zvýšená odolnost proti vodě až do 5 ATM. Baterie by měla na jedno nabití vydržet až 21 dní, avšak při aktivním používání a například aktivním režimu Always-on to bude méně. Očekávat lze ale klidně i týden bez nabíjení. Ve výbavě se objeví Bluetooh 5.4, měření srdeční frekvence či okysličení krve. Existovat má verze s NFC, avšak právě i verze bez něj. Je tudíž otázkou, se kterou se setkáme případně na českém trhu.
Připravovaný chytrý náramek Xiaomi Smart Band 10 Pro by měl být nabízen v černé a bílé barevné variantě. Prozatím nebyl prozrazen termín představení, avšak bude to spíše dříve, zřejmě ještě během tohoto měsíce.
