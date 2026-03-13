Jak fotí Xiaomi 17 Ultra s rukopisem Leica ve dne? 200Mpx variabilní objektiv umí divy

Ioannis Papadopoulos
Jak fotí Xiaomi 17 Ultra s rukopisem Leica ve dne? 200Mpx variabilní objektiv umí divy
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Oslní vás 120× zoom, portréty nebo makro režim?
  • Novinka těží z know-how společnosti Leica i vyspělého hardwaru
  • Prohlédněte si také snímky pořízené v typickém kostelním přítmí

Vlajkový model Xiaomi 17 Ultra, na jehož působivých fotografických schopnostech se do velké míry podílela společnost Leica, představuje v současnosti bezpochyby jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. O jeho kvalitách jste se ostatně mohli přesvědčit již v našem článku zaměřeném na noční snímky.

Xiaomi 17 Ultra v akci: noční Praha jako plátno pro 200Mpx teleobjektiv a optiku Leica
Xiaomi 17 Ultra v akci: noční Praha jako plátno pro 200Mpx teleobjektiv a optiku Leica

Ve výbavě najdeme například snímač typu 1", moderní 200Mpx teleobjektiv, ale také technologii LOFIC zajišťující špičkový dynamický rozsah i u těch nejnáročnějších scén. Strategické partnerství Xiaomi se společností Leica se pak odráží nejen v hardwaru, respektive v samotné optice, ale také ve způsobu, jakým telefon výsledné snímky po zachycení zpracovává. Ostatně i samotná fotoaplikace nabízí režimy a nastavení typická právě pro legendární produkty značky Leica.

50Mpx primární snímač 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv 200Mpx teleobjektiv (3,2× až 4,3×) 50Mpx selfie kamerka
Světelnost objektivu f/1.67 f/2.2 f/2.39 až f/2.96 f/2.2
Velikost senzoru typu 1" 1/2,76" 1/1,4" 1/2,88"
Označení senzoru Light Fusion 1050L (OmniVision OVX10500) Samsung ISOCELL JN5 Samsung ISOCELL HPE OmniVision OV50M
Ohnisko/rozsah 23 mm 14 stupňů 75 až 100 mm 21 mm
Velikost pixelů 1,6 µm 0,64 µm 0,56 µm 0,61 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace
Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF vícesměrové PDAF PDAF automatické ostření

Po článku zaměřeném na noční fotografie jsme se proto logicky rozhodli zaměřit na focení během dne, kde k vyzkoušení přímo svádí úctyhodný rozsah zoomu. Novinka disponuje variabilním teleobjektivem (viz parametry v tabulce), přičemž v maximu si dokáže sáhnout až na 120násobný zoom. Výsledná kvalita takového snímku pochopitelně již nedosahuje úrovně, kdy byste si danou fotografii chtěli například nechat zvěčnit, přesto se v kontextu technologického vývoje jedná o mnohdy úctyhodnou ukázku toho, jaká kouzla moderní fotomobil dokáže. I z obří vzdálenosti, kam již běžně lidské oko nedohlédne, můžete díky tomu pozorovat nevídané detaily. Kromě toho jsme však také přidali několik záběrů z portrétního a makro režimu, kdy oba tyto scénáře obstarává právě teleobjektiv. A přestože jsme se již na klasické noční snímky soustředili, přikládáme rovněž fotografie pořízené v přítmí typickém pro kostely, tedy ve světelných podmínkách, které jsou pro focení i pro ty nejlepší snímače poměrně náročné.

Xiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Sbírka fotografií č. 1
Xiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Sbírka fotografií č. 2
Xiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Portrétní a makro režim
Xiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 UltraXiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
Náročné světelné podmínky (kostel)

Dodejme, že Xiaomi 17 Ultra je aktuálně jedním z nejzajímavějších fotomobilů na trhu nejen kvůli podpisu Leica, ale také díky štědrým bonusům ze strany výrobce, kdy lze namátkou získat výkupní bonus 4 500 Kč, dárek za recenzi v podobě kávovaru, robotického vysavače či sady Photography Kit Pro. Jak se vám snímky líbí, můžete popsat v komentářích pod článkem.

Xiaomi 17 Ultra

Rozměry162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GBne
Akumulátor6 000 mAh
