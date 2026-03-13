Jak fotí Xiaomi 17 Ultra s rukopisem Leica ve dne? 200Mpx variabilní objektiv umí divy

Vlajkový model Xiaomi 17 Ultra, na jehož působivých fotografických schopnostech se do velké míry podílela společnost Leica, představuje v současnosti bezpochyby jeden z nejlepších fotomobilů na trhu. O jeho kvalitách jste se ostatně mohli přesvědčit již v našem článku zaměřeném na noční snímky.
Ve výbavě najdeme například snímač typu 1", moderní 200Mpx teleobjektiv, ale také technologii LOFIC zajišťující špičkový dynamický rozsah i u těch nejnáročnějších scén. Strategické partnerství Xiaomi se společností Leica se pak odráží nejen v hardwaru, respektive v samotné optice, ale také ve způsobu, jakým telefon výsledné snímky po zachycení zpracovává. Ostatně i samotná fotoaplikace nabízí režimy a nastavení typická právě pro legendární produkty značky Leica.
|50Mpx primární snímač
|50Mpx ultraširokoúhlý objektiv
|200Mpx teleobjektiv (3,2× až 4,3×)
|50Mpx selfie kamerka
|Světelnost objektivu
|f/1.67
|f/2.2
|f/2.39 až f/2.96
|f/2.2
|Velikost senzoru
|typu 1"
|1/2,76"
|1/1,4"
|1/2,88"
|Označení senzoru
|Light Fusion 1050L (OmniVision OVX10500)
|Samsung ISOCELL JN5
|Samsung ISOCELL HPE
|OmniVision OV50M
|Ohnisko/rozsah
|23 mm
|14 stupňů
|75 až 100 mm
|21 mm
|Velikost pixelů
|1,6 µm
|0,64 µm
|0,56 µm
|0,61 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF, Laser AF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|automatické ostření
Po článku zaměřeném na noční fotografie jsme se proto logicky rozhodli zaměřit na focení během dne, kde k vyzkoušení přímo svádí úctyhodný rozsah zoomu. Novinka disponuje variabilním teleobjektivem (viz parametry v tabulce), přičemž v maximu si dokáže sáhnout až na 120násobný zoom. Výsledná kvalita takového snímku pochopitelně již nedosahuje úrovně, kdy byste si danou fotografii chtěli například nechat zvěčnit, přesto se v kontextu technologického vývoje jedná o mnohdy úctyhodnou ukázku toho, jaká kouzla moderní fotomobil dokáže. I z obří vzdálenosti, kam již běžně lidské oko nedohlédne, můžete díky tomu pozorovat nevídané detaily. Kromě toho jsme však také přidali několik záběrů z portrétního a makro režimu, kdy oba tyto scénáře obstarává právě teleobjektiv. A přestože jsme se již na klasické noční snímky soustředili, přikládáme rovněž fotografie pořízené v přítmí typickém pro kostely, tedy ve světelných podmínkách, které jsou pro focení i pro ty nejlepší snímače poměrně náročné.
Dodejme, že Xiaomi 17 Ultra je aktuálně jedním z nejzajímavějších fotomobilů na trhu nejen kvůli podpisu Leica, ale také díky štědrým bonusům ze strany výrobce. Jak se vám snímky líbí, můžete popsat v komentářích pod článkem.
Xiaomi 17 Ultra
|Rozměry
|162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh