Velký mobil žádá velkou baterii. Čím dále zaujme Poco C81 Pro?

Michal Pavlíček
4
Fotografie: Xiaomi
  • Novinka zklame nasazením starého Androidu 15
  • Výkon obstarává procesor Unisoc T7250
  • IPS displej má téměř 6,9" úhlopříčku

Ačkoli se může zdát, že svět mobilních telefonů se točí hlavně kolem špičkových a technologicky vybavených modelů, výrobci nezapomínají ani na základní varianty pro méně náročné uživatele. Důkazem je nově představené Poco C81 Pro od Xiaomi (viz mi.com).

Telefon je skutečně velký, o čemž svědčí 6,9" IPS displej. Nabízí sice pouze HD+ rozlišení, ale překvapí 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 800 nitů, což není oslnivá hodnota, ale v rámci této cenové kategorie je zcela přiměřená.

Po stránce hardwaru sáhl výrobce do méně oblíbeného „košíku“ s procesory. Telefon pohání procesor Unisoc T7250 ve spojení se 4 GB operační paměti a až 256 GB interního úložiště. Základní verze však nabízí jen 64GB úložiště. Operačním systémem je HyperOS, který v globální verzi vychází z Androidu 15, což je už výrazně starší verze. Čtečku otisků prstů najdete v bočním tlačítku.

Zadní strana telefonu obsahuje oválný modul s fotoaparáty, který vzhled sjednocuje s vyššími řady telefonů Poco. Nachází se zde hlavní 13megapixelový snímač se světelností f/1.8, který umožňuje nahrávání videa v maximálním rozlišení Full HD při 30 snímcích za sekundu. Výrobce zmiňuje i přítomnost pomocného snímače, ovšem bez dalších podrobností. Přední kamera, umístěná ve výřezu displeje, má rozlišení 8 megapixelů.

Baterie nabízí solidní kapacitu 6 000 mAh, ale nabíjí se pouze výkonem 15 W, takže proces nabíjení potrvá déle. Telefon nepodporuje 5G, což znamená, že se musíte spokojit s 4G připojením, Wi-Fi s podporou pásma 5 GHz a Bluetooth 5.4. Samozřejmostí je čip NFC.

Poco C81 Pro je k dispozici v černé, zelené a zlaté barvě, přičemž cena startuje v přepočtu na 2,5 tisících korunách i s daní za základní verzi 64+4 GB.

Technické parametry Xiaomi Poco C81 Pro 256+4 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce171,6 × 79,5 × 8,2 mm, 208 g, konstrukce: klasická
DisplejTFT IPS, 6,9" (1 600 × 720 px)
Fotoaparát13 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetUnisoc T7250, , GPU: ano
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost
mi.com
Diskuze ke článku
Pc Wifi
hledam nejake pozitivum na tomto krámu ale nenalezam... proste ne :o))) I duchny si radeji koupi A2x Samsung nebo Xiaomi kolem 5 klacku nez takovyto schrot...
Frank McIntosh
valí se na nás další odpad z Číny 👎
Jan Kasik
To už myslím ani Indové nechtějí - stačí trochu připlatit a máte telefon
