Velikán displejem i baterií, přichází nové Poco M8s

Nové Poco M8s (viz mi.com) míří na nenáročné uživatele, kteří hledají mobil s velkým displejem či dlouhou výdrží. Rovnou se proto u baterie zastavme. Její kapacita totiž rozhodně budí pozornost, činí 7 000 mAh. Výdrž by se tak mohla pohybovat kolem 2 až 3 dnů. Nabíjení je podporováno jen drátem o maximálním výkonu 33 W.
Další dominantou je displej na čelní straně. IPS panel s 6,9" úhlopříčkou má Full HD+ rozlišení a 144Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 850 nitů. O výkon se stará procesor Snapdragon 6s Gen 3 v základu s 6GB operační pamětí a 128GB úložištěm. Vyšší verze poskytne 8GB RAM a 256GB interní paměť. V obou případech si však mobil poradí s až 2TB paměťovou kartou.
Hlavní fotoaparát se může pochlubit 50 megapixely, což je slušná hodnota. Sekudnrání snímač je sice přítomen, ale výrobce se o něm prozatím nezmiňuje. Pro tvorbu selfies je na čelní straně 8megapixelová kamerka. V další výbavě nechybí Bluetooth 5.1 či NFC. Naopak se již nedostalo na 5G.
Nepříjemným překvapením u novinky je, že výrobce nasadil bezmála dva roky starý Android 15 společně s nadstavbou HyperOS 2. V tomto ohledu je varovně zdvižený prst, že s podporou to Xiaomi příliš nadějně nevidí.
Na čínském trhu se nové Poco M8s začne prodávat za v přepočtu 4,5 tisíce korun v případě základní varianty 128+6 GB. Případná dostupnost na českém trhu nebyla prozatím oznámena.
Technické parametry Xiaomi Poco M8s 256+8 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|169,5 × 80,5 × 8,4 mm, 217 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,9" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?