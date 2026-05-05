To jsme dělali kdysi dávno. Do Xiaomi 13 vám výrobce umožní dát větší baterii

Pokud je vám alespoň kolem 35 let, možná si vzpomenete na dobu z přelomu století, kdy telefony jednak měly výměnné baterie, ale především se často kupovaly baterie kvalitnějšího typu (Li-Ion namísto NiMH) a rovněž s výrazně větší kapacitou, než kterou oficiálně nabídl výrobce společně s telefonem. Od té doby se mnohé změnilo. Baterie přestaly být uživatelsky vyměnitelné a výrobci zpravidla dodávají jen jeden typ baterie, přičemž nějaký neoriginální kousek si do telefon vloží málokdo.
Pomyslnou nostalgii by pro někoho mohl přinést placený program u Xiaomi, které nabízí možnost výměny baterie. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního. Jak zjistíte na oficiálních stránkách (viz mi.com), baterii vám vymění dle libosti. Ovšem v případě starších vlajkových lodí Xiaomi 13 máte možnost si zvolit i baterii s vyšší kapacitou, než se kterou byly telefony původně dodávány.
Klasický model Xiaomi 13 může dostat navíc 350 mAh, nová baterie tak má 4 850 mAh, ta původní měla 4 500 mAh. Prostředí verze Xiaomi 13 Pro může povýšit z kapacity 4 820 mAh na 5 361 mAh. A nakonec Xiaomi 13 Ultra může získat baterii s kapacitou 5 500 mAh, přičemž ta původní měla jen 5 000 mAh.
Jak informuje server Android Authority (viz androidauthority.com), výměna baterie za kapacitnější se nemusí obejít zcela bez jakýchkoliv problémů, byť jde o oficiální výměnu přímo od výrobce. Například doba nabíjení se protáhne, což je ale logické. Současně však při úplném vybití může být nutné mít telefon 15 až 30 minut na nabíječce, než se vůbec rozsvítí displej. Aplikace třetích stran mohou špatně indikovat kapacitu baterie a po výměně se mobil může nějaký čas více zahřívat.