Zbrusu nová řada chytrých hodinek Huawei Watch GT 6 navazuje na úspěchy předešlých generací. I tentokrát se zájemci mohou těšit na povedený design, řadu sportovních funkcí, tentokrát se zaměřením na cyklistiku, ale i na velmi dlouhou výdrž baterie na jedno nabití. Pro ty nejnáročnější nechybí ani provedení Huawei Watch GT 6 Pro s titanovým tělem a safírovým sklem.
Huawei Watch GT 6 (Pro) vsází na prémiový design, dlouhou výdrž a sportovní funkce
Design za jedna s hvězdou
Huawei tradičně nabízí hned několik různých provedení, což platí pro obě dvě velikosti. Ať už tak toužíte spíše po sportovněji vypadajících hodinkách se silikonovým řemínkem, nebo preferujete elegantní dámský šperk na zápěstí s milánským tahem, vždy si přijdete na své. V rámci testování k nám do redakce zavítal model z každé kategorie: dámské 41mm hodinky vypadají skutečně luxusně a milánský tah umožňuje najít tu správnou míru utažení pro maximální komfort, dvojice 46mm modelů pak cílí především na pánské publikum.
Ať už vás zaujme verze se zeleným silikonovým páskem s obšíváním a textilní „vložkou“, nebo titanové provedení, těšit se můžete na povedený vzhled i špičkovou ochranu IP69, která se vztahuje na všechny modely, stejně jako standardní voděodolnost do 5 ATM. Model GT 6 Pro pak splňuje i normu EN13319 pro potápění do hloubky až 40 metrů.
Samozřejmostí je také kvalitní haptická odezva či praktická otočná korunka, stejně jako možnost snadné výměny řemínků za jiné. Dojem na nás udělal také displej o velikosti 1,47", respektive 1,32" s jemností 317, respektive 352 PPI. Jedná se totiž o parádní AMOLED s jasem až 3 000 nitů, který má tenké rámečky i parádní čitelnost.
Sportovní i zdravotní funkce na zápěstí
Nová generace hodinek nabídne veškerý potřebný sportovní i zdravotní monitoring, a to včetně okysličení krve či EKG. Zajímavější je pak zcela nová metrika pro cyklisty, a to FTP (funkční prahová výkonnost), jež má být klíčovým faktorem při jízdách na delší vzdálenost a základním prvkem při vývoji optimalizovaných tréninkových plánů. S hodinkami jsme si pak stihli zaběhnout Běh proti násilí v Oboře Hvězda o délce 5 kilometrů a můžeme potvrdit velmi přesnou GPS.
Další předností je pak velká baterie, která má v případě 46mm varianty rovných 867 mAh a výdrž činí až 3 týdny. V rámci našeho dosavadního používání pak můžeme potvrdit, že dva týdny s každodenním sportovním monitoringem jsou zcela reálné. V balení se přitom nachází hodnotně vypadající napájecí puk, avšak hodinky lze bez problémů nabít také skrze bezdrátovou nabíjecí podložku standardu Qi.
Ceny? Příznivé
Nové Huawei Watch GT 6 startují již na ceně 6 299 Kč v případě 41mm a 46mm provedení. Varianta GT 6 Pro pak na ceně 9 499 Kč, přičemž testovaná titanová verze vyjde zájemce na 12 499 Kč. Díky aktuálně nabízenému slevovému kupónu ve výši 10 % lze tak základní GT 6 pořídit již za 5 669 Kč.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
