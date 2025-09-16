Nekompromisní chytré hodinky? Blíží se Huawei Watch Ultimate 2

Segment chytrých hodinek by v tomto týdnu měl výrazně obohatit Huawei. Chystá se představit novou generaci řady Watch GT a zdá se, že se dočkáme i nového modelu Watch Ultimate 2, informuje o nich Winfuture (viz winfuture.de). Dle uniklého vzhledu se zdá, že Watch Ultimate 2 naváže na současnou generaci. V každém případě budou k dispozici minimálně dvě barevné varianty, a to černá a následně bílo-modrá.
Velikost nových hodinek by měla být 48,5 milimetrů a očekává se nasazení větší baterie. V praxi by to mohlo znamenat velmi dlouhou výdrž na jedno nabití. Na pravém boku hodinek se má objevit i nový senzor známý již z řady Watch 5. Patrné je to právě i na uniklých snímcích.
Podrobnější informace prozatím nejsou známé, avšak spekuluje se o ceně pohybující se kolem 900 eur, což je v přepočtu zhruba 22 tisíc korun. Je nasnadě, že v portfoliu Huawei půjde o prémiové a špičkově vybavené chytré hodinky. Veškeré podrobnosti se dozvíme ještě v tomto týdnu, neboť představení má proběhnout 19. září.