Huawei Watch GT 6 Pro Titanium na zápěstí jsou nevídaně praktickou i stylovou volbou

Na moderní chytré hodinky je kladeno mnoho nároků: musí nabídnout adekvátní výdrž na nabití, disponovat kvalitním displejem s bezproblémovou čitelností, mít ideálně dlouhou výdrž, ale v neposlední řadě také vypadat reprezentativně. Huawei je přitom, co se designu týče, dlouhodobě považován za jednoho z nejúspěšnějších výrobců chytrých hodinek, který u většiny modelů spoléhá na klasický kulatý vzhled, ale přesto dokáže dlouhodobě přinášet zajímavé designové inovace. Jak se povedly nejnovější Huawei Watch GT 6 Pro Titanium a jak se vůbec nosí na zápěstí?
Titan pro náročné i praktické uživatele
Testované Huawei Watch GT 6 Pro Titanium představují nejluxusnější variantu z nově uvedené řady, která se chlubí prémiovými materiály, jako je titan a také safír. Ačkoliv se provedení Titanium pojí s příplatkem, jedná se podle nás o nejpraktičtější variantu, neboť působí reprezentativně za všech okolností a na rozdíl například od koženého řemínku není potřeba přemýšlet nad tím, co se asi stane, když si řemínek zapomenete vyměnit a hodinky s koženým páskem si s sebou párkrát vezmete v létě do posilovny či snad do bazénu.
Kovová konstrukce využívající titan, jak již bylo zmíněno, tímto neduhem netrpí a rozhodně se nezalekne vody či potu. Celé hodinky navíc splňují potápěčskou certifikaci EN13319 pro ponoření do hloubky až 40 metrů a také ochranu IP69, tedy kompletní odolnost proti prachu a dokonce i stříkající horké vodě pod tlakem. Výhody safírového skla pak oceníte především z dlouhodobého hlediska, kdy na displeji běžných hodinek zpravidla dříve či později zpozorujete škrábance. Safír je však výrazně tvrdší a poškrábat jej je relativně obtížné.
Komfort nošení? Na jedničku
Kromě toho, že Huawei Watch GT 6 Pro Titanium vypadají povedeně a můžete si je s klidným svědomím vzít i k obleku, mají také tu výhodu, že se velmi příjemně nosí. Pánové se rozhodně nemusí obávat toho, že by jim kovový řemínek nedobrovolně depiloval zápěstí, stejně tak se není potřeba obávat toho, že by kovový pásek studil. Naopak, na kůži je velmi příjemný a díky upravitelným článkům si lze snadno najít ideální velikost. Na rozdíl od mnoha hodinek se silikonovým či koženým páskem tak nebudete mít potřebu si hodinky sundávat ani jednou za čas, abyste dali zápěstí odpočinout. Víceméně se tak bude jednat pouze o situace, kdy je budete potřebovat nabít, což bude v rámci běžného používání zhruba jednou za dva týdny.
S hodinkami je rovněž pohodlné spát či vykonávat sportovní aktivity. Zúčastnili jsme se například charitativního běhu o délce 5 km, kde hodinky krásně změřily trasu a vypočítaly veškeré údaje související s během, avšak o jejich přítomnosti na zápěstí jsme po dobu běhu v podstatě ani nevěděli. Výhodou spodní keramické části je také antialergenní vlastnost, tj. rozhodně se není potřeba obávat kožní vyrážky, kterou může některým uživatelům způsobit plast.
Cena a dostupnost
Hodinky, které vynikají nejen prémiovým zpracováním, ale také špičkovou výdrží, kvalitním displejem a přehlídkou sportovních a zdravotních funkcí, jsou již v prodeji na oficiálním e-shopu výrobce a s využitím slevového kódu, který najdete na stejném místě, se lze dostat na cenu 11 249 Kč za testovanou titanovou variantu.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové