Posílejte zprávy i 150 metrů pod vodou, třeba s novými Huawei Watch Ultimate 2

Michal Pavlíček
1
Fotografie: Huawei
  • Lákadlem mohou být sonarové zprávy i možnost posílat SOS signál při potápění
  • Watch Ultimate 2 disponují novým senzorem X-TAP na boku těla hodinek
  • 1,5" AMOLED displej kryje safírové sklíčko
  • Na českém trhu se novinka bude nabízet za 22 499 Kč

Mezi pomyslnou smetánku mezi chytrými hodinkami dnes vnesl svěží vzduch Huawei. Oficiální premiéru má za sebou model Watch Ultimate 2, který nejen skvěle a hodnotně vypadá, ale je zaměřen i na velice náročné uživatele po stránce sportovních a zdravotních výkonů.

Huawei Watch Ultimate 2

Hodinky jsou dostupné v modré a černé variantě, s pouzdrem z inovativního zirkonového „liquid metal“ materiálu pro excelentní odolnost proti opotřebení a korozi. Okruží je z dvoubarevné nano-keramiky a výsledkem jsou poměrně masivní hodinky, kdy tloušťka atakuje 13 milimetrů a hmotnost přesáhla 80 gramů bez nasazeného řemínku.

Neméně precizní přístup Huawei zvolilo k displeji. Jde samozřejmě o AMOLED panel s 1,5" úhlopříčkou s jasem až 3 500 nitů. Displej kryje safírové sklíčko s tvrdostí 9 podle Mohsovy stupnice pro maximální odolnost proti poškrábání.

Huawei Watch Ultimate 2

Přesuňme se ke zvýšené odolnosti, neboť tou mohou Watch Ultimate 2 rozhodně budit pozornost. Jsou totiž odolné do 20 ATM, což znamená možnost se s nimi ponořit do hloubky 150 metrů pod hladinu. Jsou tak vhodné i pro hlubinné ponory a podporují zvukovou komunikaci pod vodou. Výrobce zmiňuje možnost zasílat „sonarové“ zprávy na dálku 30 metrů pod hladinou. V případě nouze lze podobným způsobem vyslat i signál SOS, který doletí až do vzdálenosti 60 metrů.

Huawei Watch Ultimate 2

S ohledem na hlubinné ponory hodinky podporují profesionální režimy ponoru (rekreační, freediving, technický), přesné sledování parametrů (hloubka, čas, rychlost, NDL, PPO2, CNS, TTS, MOD), a využívá dekompresní algoritmus Bühlmann ZHL-16C.

Nejen v souvislosti s potápění jsou hodinky vybaveny několika pokročilými senzory pro sledování vašeho zdraví. První v sérii obsahují nový senzor X-TAP na boku s funkcemi pro EKG, měření kyslíku, stresu, tlaku a teploty (komplexní "Health Glance" vyšetření na 11 indikátorů jedním dotykem). Nepřetržitě pak hodinky měří okysličení krve a tepovou frekvenci.

Jakékoliv aktivity jsou sledovány tak, abyste se nikdy neztratily. Nechybí pokročilá satelitní navigace (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) s přesností trasy do 8 m a funkcí „route back“. Režim expedice nabízí přesné offline mapy, waypointy, upozornění na změnu počasí, východ i západ Slunce či fáze Měsíce. Spolehnout se můžete i na detekci pádu s automatickým SOS, sledováním aktivity ve vysoké nadmořské výšce s varováním na riziko horské nemoci.

Huawei Watch Ultimate 2

Hodinky Watch Ultimate 2 samozřejmě poslouží i jako prodloužená ruka vašeho smartphonu, kompatibilita je nejen s mobily majícími Android, ale podporovány jsou též iPhony s iOS. Ve výbavě nechybí NFC pro bezkontaktní platby či eSIM pro možnost hodinky plně využívat i bez spárovaného mobilu. Výhodou je, že volat skrze eSIM lze i v případě úsporného režimu. Hovory by měly být dokonale čisté, neboť k odfiltrování jakýchkoliv rušivých elementů je využita AI.

Huawei nasadil speciální systém duální baterie, která poskytuje při běžném používání 4,5denní výdrž a 6 dní v úsporném režimu. Konkrétní kapacitu prozatím neznáme.

Nové chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 se od 8. října budou prodávat i na českém trhu a cena byla stanovena na 22 499 Kč.

Technické parametry Huawei Watch Ultimate 2

Kompletní specifikace
Konstrukce48,5 × 48,5 × 12,9 mm, 80,5 g, odolnost: IP69 + 20 ATM
Pásekkovový, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona
DisplejAMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový
Systémproprietální, kompatibilní s: Android, iOS
Datové funkceBluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ano
Chipset
Paměťvnitřní paměť: ?, paměťové karty: ne
Akumulátor? mAh, nabíjení: ?
Dostupnostříjen 2025, 22 499 Kč
tisková zpráva, ,
