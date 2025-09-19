Posílejte zprávy i 150 metrů pod vodou, třeba s novými Huawei Watch Ultimate 2

Mezi pomyslnou smetánku mezi chytrými hodinkami dnes vnesl svěží vzduch Huawei. Oficiální premiéru má za sebou model Watch Ultimate 2, který nejen skvěle a hodnotně vypadá, ale je zaměřen i na velice náročné uživatele po stránce sportovních a zdravotních výkonů.
Hodinky jsou dostupné v modré a černé variantě, s pouzdrem z inovativního zirkonového „liquid metal“ materiálu pro excelentní odolnost proti opotřebení a korozi. Okruží je z dvoubarevné nano-keramiky a výsledkem jsou poměrně masivní hodinky, kdy tloušťka atakuje 13 milimetrů a hmotnost přesáhla 80 gramů bez nasazeného řemínku.
Neméně precizní přístup Huawei zvolilo k displeji. Jde samozřejmě o AMOLED panel s 1,5" úhlopříčkou s jasem až 3 500 nitů. Displej kryje safírové sklíčko s tvrdostí 9 podle Mohsovy stupnice pro maximální odolnost proti poškrábání.
Přesuňme se ke zvýšené odolnosti, neboť tou mohou Watch Ultimate 2 rozhodně budit pozornost. Jsou totiž odolné do 20 ATM, což znamená možnost se s nimi ponořit do hloubky 150 metrů pod hladinu. Jsou tak vhodné i pro hlubinné ponory a podporují zvukovou komunikaci pod vodou. Výrobce zmiňuje možnost zasílat „sonarové“ zprávy na dálku 30 metrů pod hladinou. V případě nouze lze podobným způsobem vyslat i signál SOS, který doletí až do vzdálenosti 60 metrů.
S ohledem na hlubinné ponory hodinky podporují profesionální režimy ponoru (rekreační, freediving, technický), přesné sledování parametrů (hloubka, čas, rychlost, NDL, PPO2, CNS, TTS, MOD), a využívá dekompresní algoritmus Bühlmann ZHL-16C.
Nejen v souvislosti s potápění jsou hodinky vybaveny několika pokročilými senzory pro sledování vašeho zdraví. První v sérii obsahují nový senzor X-TAP na boku s funkcemi pro EKG, měření kyslíku, stresu, tlaku a teploty (komplexní "Health Glance" vyšetření na 11 indikátorů jedním dotykem). Nepřetržitě pak hodinky měří okysličení krve a tepovou frekvenci.
Jakékoliv aktivity jsou sledovány tak, abyste se nikdy neztratily. Nechybí pokročilá satelitní navigace (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) s přesností trasy do 8 m a funkcí „route back“. Režim expedice nabízí přesné offline mapy, waypointy, upozornění na změnu počasí, východ i západ Slunce či fáze Měsíce. Spolehnout se můžete i na detekci pádu s automatickým SOS, sledováním aktivity ve vysoké nadmořské výšce s varováním na riziko horské nemoci.
Hodinky Watch Ultimate 2 samozřejmě poslouží i jako prodloužená ruka vašeho smartphonu, kompatibilita je nejen s mobily majícími Android, ale podporovány jsou též iPhony s iOS. Ve výbavě nechybí NFC pro bezkontaktní platby či eSIM pro možnost hodinky plně využívat i bez spárovaného mobilu. Výhodou je, že volat skrze eSIM lze i v případě úsporného režimu. Hovory by měly být dokonale čisté, neboť k odfiltrování jakýchkoliv rušivých elementů je využita AI.
Huawei nasadil speciální systém duální baterie, která poskytuje při běžném používání 4,5denní výdrž a 6 dní v úsporném režimu. Konkrétní kapacitu prozatím neznáme.
Nové chytré hodinky Huawei Watch Ultimate 2 se od 8. října budou prodávat i na českém trhu a cena byla stanovena na 22 499 Kč.
Technické parametry Huawei Watch Ultimate 2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|48,5 × 48,5 × 12,9 mm, 80,5 g, odolnost: IP69 + 20 ATM
|Pásek
|kovový, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona
|Displej
|AMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: ?
|Dostupnost
|říjen 2025, 22 499 Kč
