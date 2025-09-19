Huawei Watch GT 6 jsou stylové hodinky pro dámy i pány s obří baterií

Pokud hledáte stylové chytré hodinky se skutečně dlouhou výdrží, mohly by vás zaujmout nové Huawei Watch GT 6, jež jsou nabízeny ve dvou velikostech a hned v několika provedeních. Do redakce dorazila pánská i dámská varianta, kterou si nyní můžete detailně prohlédnout. Jaké jsou naše první dojmy?
Něco pro každého
Stejně jako v minulosti, budou i tentokrát hodinky z řady GT bodovat svou estetickou stránkou, která se podle nás skutečně povedla. Hodinky vypadají parádně v pánském i dámském provedení, zejména milánský tah vypadá efektně a umožňuje dohledání ideální volnosti na zápěstí. Samozřejmostí je také ochrana IP69, antialergenní keramická zadní strana a příjemná haptická odezva. Potěší také hezky zpracovaná otočná korunka.
Řada hodinek GT 6 má být zároveň revoluční především v oblasti baterie, kde výrobce nasadil baterii s vyšší kapacitou. Ta se zvýšila o 65 % oproti předchozí generaci, což umožnilo nasazení 867mAh baterie u 46mm provedení a 540mAh baterie u 41mm verze. Výdrž tak dosahuje až 21 dnů u větší verze a 14 dnů u menší a při aktivním využívání GPS až 40, respektive 25 hodin na jedno nabití.
Nové hodinky nabízí také pokročilý monitoring pro cyklisty i bezpečnostní funkce, jako je SOS volání při detekci pádu či upozornění na výškovou nemoc. V komentářích se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně nových hodinek zajímá.
Cena a dostupnost
Hodinky Huawei Watch GT 6 a Huawei Watch GT 6 Pro si můžete pořídit od 19. září na oficiálním e-shopu Huawei. Standardní verze bude dostupná od 6 299 Kč a Pro verze pak od 9 499 Kč. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.
Huawei Watch GT 6
|Konstrukce
|46 × 46 × 11 mm, 51,3 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové