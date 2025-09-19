mobilenet.cz na sociálních sítích

Huawei Watch GT 6 jsou stylové hodinky pro dámy i pány s obří baterií

První dojmy a fotogalerie
Ioannis Papadopoulos
Huawei Watch GT 6 jsou stylové hodinky pro dámy i pány s obří baterií
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Neschází ochrana IP69 ani kvalitní haptická odezva
  • Kapacita baterie je díky křemíkové technologii až 867 mAh

Pokud hledáte stylové chytré hodinky se skutečně dlouhou výdrží, mohly by vás zaujmout nové Huawei Watch GT 6, jež jsou nabízeny ve dvou velikostech a hned v několika provedeních. Do redakce dorazila pánská i dámská varianta, kterou si nyní můžete detailně prohlédnout. Jaké jsou naše první dojmy?

Něco pro každého

Stejně jako v minulosti, budou i tentokrát hodinky z řady GT bodovat svou estetickou stránkou, která se podle nás skutečně povedla. Hodinky vypadají parádně v pánském i dámském provedení, zejména milánský tah vypadá efektně a umožňuje dohledání ideální volnosti na zápěstí. Samozřejmostí je také ochrana IP69, antialergenní keramická zadní strana a příjemná haptická odezva. Potěší také hezky zpracovaná otočná korunka.

Pánská 46mm varianta

Řada hodinek GT 6 má být zároveň revoluční především v oblasti baterie, kde výrobce nasadil baterii s vyšší kapacitou. Ta se zvýšila o 65 % oproti předchozí generaci, což umožnilo nasazení 867mAh baterie u 46mm provedení a 540mAh baterie u 41mm verze. Výdrž tak dosahuje až 21 dnů u větší verze a 14 dnů u menší a při aktivním využívání GPS až 40, respektive 25 hodin na jedno nabití.

Dámská 41mm varianta

Nové hodinky nabízí také pokročilý monitoring pro cyklisty i bezpečnostní funkce, jako je SOS volání při detekci pádu či upozornění na výškovou nemoc. V komentářích se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně nových hodinek zajímá.

Cena a dostupnost

Hodinky Huawei Watch GT 6 a Huawei Watch GT 6 Pro si můžete pořídit od 19. září na oficiálním e-shopu Huawei. Standardní verze bude dostupná od 6 299 Kč a Pro verze pak od 9 499 Kč. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.

Huawei Watch GT 6

Konstrukce46 × 46 × 11 mm, 51,3 g, odolnost: IP69
Pásekkožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
DisplejAMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
SystémHarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
KonektivitaBluetooth: 6.0, NFC
Akumulátor867 mAh, nabíjení: bezdrátové
