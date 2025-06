Chytré hodinky Huawei historicky udávaly trendy v mnoha ohledech: proslavily se například dlouhou výdrží, nasazením prémiových materiálů, jako je titan či safír, či důrazem na sportovní a zdravotní funkce. A Huawei Watch 5 nebudou jiné.

Speciální senzor X-Tap je jedním z hlavních lákadel Huawei Watch 5 a nutno dodat, že v segmentu chytrých hodinek nemá obdoby. Zdá se, že stejně jako s modelem Watch D, i tentokrát Huawei předběhl dobu a slibuje výrazně přesnější naměřená zdravotní data. Nejedná se však pouze o „gimmick“?

Technické parametry Huawei Watch 5 Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 46,7 × 11,3 mm , 58 g , odolnost: IP69 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: Wi-Fi 6, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 867 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost květen 2025, 10 999 Kč

Obsah balení: vše, co je třeba

V krabičce, která rozhodně působí prémiově, se nachází potřebné manuály, hodinky a také nabíjecí „puk“.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: z titanu i oceli, ale vždy se safírem

Huawei Watch 5 dorazily ve dvou velikostech (42 a 46 mm), na výběr je rovněž ze dvou odlišných materiálů pouzdra. Huawei tentokrát vsadil na osvědčený titan, ale také nerezovou ocel 904L, kterou podle výrobce v oblasti hodinek proslavil Rolex. Ať už sáhnete po kterékoliv verzi, spolehnout se můžete na špičkové dílenské zpracování, přičemž i nerezová ocel působí velmi hodnotně, o čemž jsem se mohl sám přesvědčit v rámci testu černého provedení, neboť má jako jediné ze všech 46mm velikostí pouzdro z nerezové oceli. 42mm varianta nevyužívá titan, nýbrž zmíněnou nerezovou ocel 904L (zlatá a béžová verze) a nerezovou ocel s označením 316L (bílá a zelená).

Hodinky v každém případě působí velmi prémiově, chlubí se kvalitní haptickou odezvou (související nepochybně i se senzorem X-Tap) a také systémem rychlého upínání řemínků. Jedná se sice o proprietární řešení, má však značnou výhodu v komfortu připínání/odepínání řemínků. Jinými slovy je rychlost výměny řemínků vysoká, navíc lze předpokládat, že existují (nebo budou existovat) „adaptéry“ třetí strany, jež umožní připojit víceméně jakýkoliv řemínek. Osobně chválím, že pouzdro má také skleněnou, tedy antialergenní, spodní stranu. Testovaný fluoroelastomerový řemínek pak navzdory použitému materiálu působí reprezentativně a vůbec bych se jej nebál použít ani v kombinaci s formálnějším outfitem.

Prvkem, který prozradí, že na hodinkách bude zřejmě něco jinak oproti konkurenci, je prostřední tlačítko na pravém boku. Jedná se o takzvané tlačítko X-Tap, respektive o senzory v něm ukrývající se. Nejedná se o fyzické tlačítko, nýbrž o kapacitní senzor s haptickou odezvou, která připomíná pocit fyzického zamáčknutí tlačítka. Výrobce také slibuje, že si hodinky poradí s potápěním až do hloubky 40 metrů díky certifikaci EN13319. Zároveň se však chlubí IP68 i IP69 a obligátní odolností do 5 ATM.

Další novinkou je dvojice gest, kdy se lze jedním posouvat v kontextové nabídce a druhým potvrdit výběr. Gesta jsou podporována v rámci telefonování, budíku, přehrávání hudby a také vzdálené závěrky fotoaparátu. V reálných situacích jsem je však nepoužíval. Jedná se samozřejmě o doplňkovou funkci, kterou vás hodinky nijak nenutí používat, ovšem stejně jako například u Apple Watch, které s tímto způsobem ovládání (alespoň v novodobé historii) přišly jako první, mi zkrátka přijde mnohem jednodušší a rychlejší se dotknout displeje či zmáčknout tlačítko. Na závěr pochválím Huawei za to, že na český trh „dotáhl“ celkem 8 variant v různých barvách pouzder a s různými řemínky – lze si vybrat ze čtyř 46mm provedení a stejného počtu 42mm variant.

Líbilo se nám prémiové materiály

povedený design ve dvou velikostech

praktická otočná korunka

příjemně se nosí

velmi snadné odepnutí řemínku

špičková odolnost

celkem 8 variant hodinek

Displej: vypouklý safír

Novinka je vybavena skutečně špičkovým OLED panelem, který kryje sférické sklo ze safíru. V rámci zachycení obrazovky na fotografiích či videu jsme se tak potýkali s neustálými odlesky akcentovanými právě „vypouklostí“ obrazovky, avšak v reálu se jedná o velmi příjemný prvek, díky němuž se Huawei Watch 5 ovládají ještě příjemněji a odlesky mi problém nedělaly. Navíc jsem během cca měsíce používání nezaznamenal na skle absolutně žádné škrábance či oděrky, což souvisí s nasazením safírového skla.

Samotný zobrazovací panel má navíc příkladně tenké rámečky. U větší 46mm verze s 1,5" obrazovkou se jedná o tloušťku 2,2 mm s celkovým poměrem obrazovky k pouzdru 80,4 %. V případě menší 42mm varianty s 1,38" displejem jsou rámečky tenké dokonce jen 1,8 mm, poměr displeje k pouzdru tak činí 82,5 %. Nutno dodat, že příkladně funguje automatické regulace jasu či automatické rozsvícení, když zvednete zápěstí. Maximální jas pak činí úctyhodných 3 000 nitů, a je tak více než dostačující pro použití i za těch nejnáročnějších světelných podmínek.

Samozřejmostí je také široká nabídka různých ciferníků, podpora velmi pěkně zpracovaného režimu Always-On (reflektujícího zvolený ciferník) a nejen velmi vysoký jas, ale v případě potřeby také schopnost jas ztlumit na naprosté minimum, což oceníte v temném prostředí.

Líbilo se nám příkladně tenké rámečky

špičkový jas

kvalitní LTPO 2.0 OLED displej

sférické safírové sklo

Systém a výkon: progresivní, nebo regresivní?

Systémem je HarmonyOS ve verzi 5.1.0 (aktuálně konkrétně 5.10.108), který má mnohé přednosti, ale také nevýhody. Zajímavostí také je, že navzdory stejné verzi systému si lze okamžitě všimnout, že HarmonyOS v hodinkách Huawei Watch 5 působí minimálně po vizuální stránce trochu jinak než ve Watch Fit 4 Pro. Jakoby zde bylo rozhraní o něco líbivější, i když svižnost je u obou modelů příkladná. S hodinkami rozhodně nebudete na cokoliv čekat a veškeré reakce jsou okamžité.

Kladně rozhodně hodnotím také kompatibilitu systému/hodinek s iOS, Androidem a HarmonyOS. Aplikace Huawei Zdraví (Huawei Health) se neustále vyvíjí, je přehledná a nabídne skutečně velké množství informací o zdravotních a sportovních metrikách. Samozřejmostí je i možnost různé informace exportovat skrze PDF. Pokud však nemáte telefon Samsung, je nutné počítat s tím, že aplikaci na Android si nejprve musíte stáhnout jako klasické APK, případně nejprve nainstalovat virtuální obchod AppGallery. Ten sice následně bude aplikaci Huawei Zdraví udržovat vždy aktualizovanou, avšak málokdo chce mít v telefonu další virtuální obchod kvůli jedné aplikaci. Naopak v případě iOS najdete aplikaci přímo v App Store.

A nyní k tomu méně pozitivnímu, což je především absence bezkontaktního placení a slabá nabídka aplikací. S hodinkami bohužel stále nezaplatíte, přestože telefony Huawei podporují aplikaci Curve a sám výrobce již několik generací hodinek slibuje, že se snad brzy bezkontaktního placení brzy dočkáme. Zmíněná nabídka aplikací je pak poměrně slabá a schází např. Spotify, Tidal či Strava apod. Osobně mně také mrzí, že výrobce namísto toho, aby nabídku rozšiřoval, naopak některé aplikace odebírá, neboť zmizela podpora aplikace Nuki pro chytré zámky, kterou jsem u dřívějšího číselného (tj. vlajkového) modelu hodinek Huawei používal. Právě nabídka aplikací je tedy něco, na čem by měl Huawei rozhodně zapracovat.

Abych však zakončil trochu pozitivněji, chválím Huawei ze podporu služby OneNumber ve spolupráci s Vodafonem. Pokud tak chcete mít jedno sdílené číslo na telefonu a hodinkách (a máte Vodafone), můžete si službu aktivovat, navíc s tříměsíčním zkušebním obdobím zdarma. U dalších operátorů prozatím tato funkce není dostupná, stejně jako na Slovensku. Samozřejmě také stále platí možnost do hodinek nahrát separátní eSIM. Další z novinek je podpora Wi-Fi 6 o rychlosti přenosu až 65 Mb/s, což má být podle výrobce 3,4× více ve srovnání se sérii Huawei Watch 4.

Líbilo se nám kompatibilní s Androidem i iOS

pěkně zpracovaná mobilní aplikace

svižný chod a líbivý vizuál rozhraní

nově podpora sdíleného čísla

podpora Wi-Fi 6

Nelíbilo se nám bez možnosti bezkontaktního placení

omezená nabídka aplikací

pro některé uživatele krkolomnější instalace Huawei Zdraví

Výdrž a nabíjení: v záplavě konkurence se neztratí

Huawei Watch 5 mají podle dostupných informací disponovat baterií o kapacitě 867 mAh, což je velmi vysoká hodnota, daří se jim tak dosáhnout velmi slušné výdrže na nabití. Reálně jsem se tak skutečně pohyboval okolo hodnoty 4 dnů na plné nabití, a to i přestože jsem měl v hodinkách eSIM se sdíleným číslem (v takovém případě hodinky komunikují s telefonem a eSIM v hodinkách je využívána pouze ve chvílích, kdy hodinky nejsou v blízkosti telefonu). Při aktivaci úsporného režimu, který z Huawei Watch 5 fakticky udělá Huawei Watch GT 5 Pro, tedy stále budou měřit různé zdravotní a také sportovní aktivity, ale deaktivuje se eSIM, tlačítko X-Tap nebo např. Wi-Fi, se lze dostat zhruba na dvojnásobek (dle výrobce až 11 dní). Výdrž je tedy velmi slušná a stejně tak i nabíjení, kdy můžete během 10 minut nabít cca třetinu kapacity baterie a podporován je také běžný standard Qi.

Líbilo se nám špičková výdrž na nabití

velmi rychlé nabíjení

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: X-Tap v hlavní roli

Několikrát zmíněný senzor X-Tap dokáže monitorovat EKG a také obsahuje PPG snímač. Smyslem tohoto prvku je doplnit údaje sbírané z 5 senzorů umístěných tradičně na spodní straně hodinek, které jsou měřeny kontinuálně. X-Tap má tedy nabídnout přesnější okamžité měření a funguje například i jako konvenční oxymetr, takže měří okysličení z konečků prstů, kde je více cév a naměřená hodnota je přesnější. Fakticky tak hodinky čerpají data ze dvou různých míst (zápěstí a konečku prstu), naměřené hodnoty jsou díky tomu maximálně přesné. Přidržením prstu na tomto senzoru se pak zapne test, který hodnotí celkem 9 metrik během jedné minuty, včetně rozpoznávání respiračního stavu uživatele. Jelikož je potřeba během tohoto testu na hodinky kašlat, a to doslova, obvykle jsem tento krok přeskočil, poté vám celková analýza zabere 45 sekund.

Lze konstatovat, že X-Tap je jakýmsi dalším stupněm zdravotního monitoringu na chytrých hodinkách a vůbec bych se nedivil, kdyby s něčím podobným brzy přišla konkurence. Je známý fakt, že okysličení krve se nejlépe měří z konečků prstů, nikoliv ze zápěstí, stejně tak nikdy neuškodí mít více zdrojů dat a pomocí chytrých algoritmů získat přesnější výsledky. Hodinky rovněž dokáží obstarat velmi pěkné reporty (v PDF), které můžete klidně sdílet s vaší pojišťovnou či doktorem.

Podobně jako dříve testované Huawei Watch GT 5 Pro pak nabídnou i Huawei Watch 5 celou řadu sportovních funkcí, ať už se jedná o potápění (do hloubky až 40 metrů), hraní golfu s možností využívat uložená golfová hřiště přímo v hodinkách nebo trailový běh. Do hodinek si rovněž můžete uložit offline mapové podklady a spolehnout se na velmi přesnou GPS, která se rychle uchytí k satelitu. V neposlední řadě potěší například i možnost importování tras do hodinek ve formátu GPX, TXC nebo KML.

V oblasti zdravotních funkcí pak samozřejmě neschází monitor okysličení krve, EKG, ale také detekce kornatění tepen, možnost měřit teplotu ze zápěstí (což je stále poměrně zbytečný údaj), sledovat menstruační cyklus, emoční pohodu či kvalitu spánku. Pokud byste rádi zhubli nebo nabrali svalovou hmotu, pomoci vám mohou i videokurzy v rámci programu Huawei Health+, který dostanete na tři měsíce zdarma.

Líbilo se nám senzor X-Tap

pokročilý monitoring sportu/spánku

importování tras

možnost offline map

monitoring EKG a dalších hodnot

Zhodnocení

Huawei Watch 5 rozhodně nejsou dokonalé chytré hodinky, ale nemají k tomu ani daleko, neboť nabízejí inovativní zdravotní funkce, dlouhou výdrž s rychlým nabíjením, špičkový displej i tradičně prémiové zpracování s využitím materiálů, jako je titan či safír. Jejich největší slabinou je bohužel i tentokrát systém, který stále neumí bezkontaktní placení a má velmi omezenou, a dovolím si tvrdit, že pro průměrného českého zákazníka, také nezajímavou nabídku aplikací. Situace o to více zamrzí, že tyto nedostatky jsou Huawei vyčítány již několik let a situace se stále nemění. Pokud však hledáte řemeslně parádní hodinky, které si rozumí s Androidem i iOS, obejdete se bez placení a nabídka aplikací ve virtuálním obchodu vás nechává chladným, mohu Huawei Watch 5 vřele doporučit.

