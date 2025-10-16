Chytré hodinky Honor Watch 5 Pro zvládají eSIM a spojíte je i s iPhonem

Honor představuje své nejnovější chytré hodinky Honor Watch 5 Pro (viz honor.com), které míří přímo na špičku trhu a přináší kombinaci luxusního designu, nezávislé konektivity a nadějné výdrže baterie.
Model Watch 5 Pro sází na osvědčenou, ale elegantní konstrukci. Hodinky se vejdou do pouzdra o rozměrech 46,3 × 46,3 × 11,3 milimetrů a váží pouhých 51,1 gramů bez řemínku, respektive 77,9 gramů s řemínkem, což zajišťuje pohodlné nošení. Dominantou je velký, 1,5" kruhový AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pixelů, který zaručuje skvělou čitelnost.
Co se týče odolnosti, Honor nešetřil. Hodinky disponují standardní odolností 5ATM pro plavání, ale k tomu přidávají i stupně krytí IP68, IP69 a dokonce IP69K, díky čemuž hodinkám nevadí prach, voda ani například vyšší tlak stříkající vody.
Srdcem hodinek je proprietární platforma s operačním systémem MagicOS. Pro uživatele, kteří chtějí být nezávislí na telefonu, je klíčová podpora eSIM, která umožňuje hodinkám přijímat hovory bez nutnosti mít u sebe spárovaný smartphone.
Nové hodinky se mohou pyšnit senzorem srdečního tepu a senzorem EKG pro podrobnou analýzu srdeční činnosti. Samozřejmostí je akcelerometr, gyroskop a duální satelitní navigace (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS). Nechybí ani Bluetooth 5.2, 64 MB RAM a 8 GB úložiště pro hudbu.
Ačkoli se hodinky pyšní dobrou výbavou, nemusíte se obávat slabé výdrže, neboť je nasazena baterie s kapacitou 515 mAh. Při standardním provozu (pouze Bluetooth připojení) slibuje Honor výdrž až 15 dní. I v nejnáročnějším režimu, kdy využíváte nezávislou eSIM pro volání, vydrží hodinky solidní 3 dny na jedno nabití. Nabíjení probíhá pohodlně pomocí magnetické bezdrátové technologie.
Nové chytré hodinky Honor Watch 5 Pro budou nabízeny nejprve na čínském trhu. Oznámena byla pouze cena eSIM varianty, která je v přepočtu zhruba 6 tisíc korun i s daní. Zda a kdy se s hodinkami setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli oznámeno.
Technické parametry Honor Watch 5 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|46,3 × 46,3 × 11,3 mm, 51,1 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, kovový, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,5" (464 × 464 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|RAM: 64 MB, vnitřní paměť: 8 GB, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|515 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
|Dostupnost
|, ?
