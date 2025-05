Huawei dohání Apple a Samsung: Watch 5 nově podporují eSIM se sdíleným číslem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Chytré hodinky s podporou eSIM jsou s námi již pěknou řádku let. Ostatně v příštím roce se bude jednat o desetileté jubileum od uvedení prvního smartwatch s podporou elektronické SIM karty, která byla tehdy v počátcích. Samotná podpora eSIM však zpravidla nestačí, neboť pro skutečně komfortní používání této funkcionality je nutná rovněž podpora služby přezdívané u českých operátorů jako „OneNumber“ (Vodafone), „Watch Connection“ (T-Mobile) nebo „O2 chytré hodinky“, tedy možnosti využívat jedno telefonní číslo na telefonu i hodinkách. Tato dvě zařízení si následně inteligentně „povídají“ a předávají si povinnost být na příjmu, výsledkem čehož je například možnost si vyjít na procházku do lesa nebo si třeba jít zaběhat a být stále v kontaktu s okolním světem, aniž by bylo nutné mít u sebe smartphone.

Na českém trhu jako první podporovaly tuto službu hodinky výrobce Apple, později se přidal Samsung, avšak Huawei doposud nabízel pouze možnost si do své nejvyšší řady chytrých hodinek (ty nesou číselné označení bez doprovodného názvu GT) nainstalovat separátní eSIM, tj. s jiným tel. číslem. Nyní, jak jsme ověřili s Huawei Watch 5, přibyla také možnost používat sdílené tel. číslo, ačkoliv výrobce zatím tuto novinku oficiálně nijak nekomunikuje. Jak vypadá nastavení této služby a zvládne jej i technologický laik?

Bez mobilní aplikace ani ránu

Vše pochopitelně začíná spárováním chytrých hodinek (v našem případě nejnovějších Huawei Watch 5) se smartphonem (Pixel 9 Pro, avšak hodinky si rozumí také s iOS a pochopitelně i systémem HarmonyOS telefonů značky Huawei, který samy využívají), respektive aplikací Huawei Health. V této aplikaci je nutné vybrat záložku Zařízení ve spodní části, poté konkrétní hodinky a následně najet na políčko Správa eSIM, viz přiložené screenshoty.

Následně začne proces, kdy je nutné službu spustit, tj. do hodinek nahrát eSIM, která bude fungovat v režimu sdílení čísla se smartphonem. Tuto funkci jsme aktivovali u operátora Vodafone pod názvem OneNumber, kde si ji lze vyzkoušet na tři měsíce zdarma. Aktivace, přestože se na stránkách operátora uvádí, že podporuje hodinky značky Apple, Samsung a model Xiaomi Watch 2 Pro, se nám úspěšně povedla. V tuto chvíli ověřujeme podporu chytrých hodinek Huawei v souvislosti s touto službou také u dalších operátorů.

Aktivace služby přitom byla extrémně jednoduchá a lze konstatovat, že ji lze dokončit v průběhu několika minut, kdy nejdelší je zřejmě samotné vygenerování eSIM, což se provádí skrze stránky operátora. Na přiložených screenshotech si můžete prohlédnout rozhraní v rámci mobilní aplikace, kde dochází k aktivaci této služby, ale také ze stránek operátora.

Mobilní konektivita na hodinkách se deaktivuje v případě, že hodinky nejsou nasazené na zápěstí, jsou propojené se smartphonem nebo jsou v režimu spánku, logicky také v letovém režimu