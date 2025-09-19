Spousta stylu a špičkové sportovní funkce, to jsou Huawei Watch GT 6 Pro Titanium

Pár měsíců po uvedené skvěle vybaveného vlajkového modelu Watch 5 Huawei přichází s novou řadou GT, která je mezi zákazníky extrémně populární pro zaměření na sportovní a zdravotní funkce, ale také díky příznivé ceně. Pomyslným vrcholem je pak model Huawei Watch GT 6 Pro Titanium v elegantním, jak název napovídá, titanovém provedení. Jaké jsou naše první dojmy a jak to vlastně novince sluší naživo?
Parádní na pohled i na dotek
Evidentní předností tohoto modelu je titanové provedení, kdy výrobce nasadil titan letecké kvality, ale také keramickou zadní stranu a safírové sklo. Zatímco keramická zadní strana hodinek potěší pro své antialergenní vlastnosti, safírové sklo oceníte především v rámci dlouhodobého používání, neboť má mnohem vyšší odolnost vůči škrábancům.
Hodinky jako takové dorazí v tradičně velmi pěkné krabičce, kde nechybí magnetický nabíjecí puk, ale především extra články v případě potřeby řemínek prodloužit. Osobně jsem řemínek naopak mírně zmenšoval a dosáhl tak ideální poměr mezi komfortem během nošení a zároveň dostatečným upnutím řemínku při běhání a podobně. Lze konstatovat, že právě tato verze je pak ideální volbou pro všechny, kteří chtějí prémiově vypadající hodinky do kanceláře s možností si je zároveň vzít do posilovny či si jít s hodinkami zaběhat a podobně.
Novinka přináší také novou bateriovou technologii využívající křemík, díky čemuž se kapacita baterie zvýšila o 65 % oproti předchozí generaci, a má konkrétně 867 mAh. Výrobce tak slibuje až 21denní výdrž a z dosavadního testování se zdá, že dva týdny lze zvládnout s jistotou i s každodenním fitness. Při aktivním používání GPS se lze dostat až na 40 hodin, což bohatě postačí i pro náročné běžce (maratonce) apod.
Další novinkou je systém TruSense, který využívá „vícedimenzionální“ snímání, jež kombinuje senzory s pokročilými technologiemi, jako je například zatmavování skla, a díky tomu dokáže překonat rušení způsobené barvou kůže, velikostí zápěstí nebo okolní teplotou. Výsledkem mají být přesnější data, ať už se jedná o sport či kvalitu spánku apod. Potěší také přítomnost SOS volání v případě detekce pádu.
Cena a dostupnost
Novinka bude dostupná od 24. září na oficiálním e-shopu výrobce, a to za cenu startující na 9 499 Kč. Při nákupu nové řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu, která platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 6.0, NFC
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Načíst všechny komentářePřidat názor