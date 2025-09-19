mobilenet.cz na sociálních sítích

První dojmy a fotogalerie
Ioannis Papadopoulos
1
Spousta stylu a špičkové sportovní funkce, to jsou Huawei Watch GT 6 Pro Titanium
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výrobce nasadil titan letecké kvality, zadní strana je z keramiky a sklo je vyrobeno ze safíru
  • Na plné nabiti zvládnou hodinky až 21 dní používání, v případě aktivní GPS až 40 hodin
  • Co dalšího nás na novince zaujalo?

Pár měsíců po uvedené skvěle vybaveného vlajkového modelu Watch 5 Huawei přichází s novou řadou GT, která je mezi zákazníky extrémně populární pro zaměření na sportovní a zdravotní funkce, ale také díky příznivé ceně. Pomyslným vrcholem je pak model Huawei Watch GT 6 Pro Titanium v elegantním, jak název napovídá, titanovém provedení. Jaké jsou naše první dojmy a jak to vlastně novince sluší naživo?

Parádní na pohled i na dotek

Evidentní předností tohoto modelu je titanové provedení, kdy výrobce nasadil titan letecké kvality, ale také keramickou zadní stranu a safírové sklo. Zatímco keramická zadní strana hodinek potěší pro své antialergenní vlastnosti, safírové sklo oceníte především v rámci dlouhodobého používání, neboť má mnohem vyšší odolnost vůči škrábancům.

Hodinky jako takové dorazí v tradičně velmi pěkné krabičce, kde nechybí magnetický nabíjecí puk, ale především extra články v případě potřeby řemínek prodloužit. Osobně jsem řemínek naopak mírně zmenšoval a dosáhl tak ideální poměr mezi komfortem během nošení a zároveň dostatečným upnutím řemínku při běhání a podobně. Lze konstatovat, že právě tato verze je pak ideální volbou pro všechny, kteří chtějí prémiově vypadající hodinky do kanceláře s možností si je zároveň vzít do posilovny či si jít s hodinkami zaběhat a podobně.

Novinka přináší také novou bateriovou technologii využívající křemík, díky čemuž se kapacita baterie zvýšila o 65 % oproti předchozí generaci, a má konkrétně 867 mAh. Výrobce tak slibuje až 21denní výdrž a z dosavadního testování se zdá, že dva týdny lze zvládnout s jistotou i s každodenním fitness. Při aktivním používání GPS se lze dostat až na 40 hodin, což bohatě postačí i pro náročné běžce (maratonce) apod.

Další novinkou je systém TruSense, který využívá „vícedimenzionální“ snímání, jež kombinuje senzory s pokročilými technologiemi, jako je například zatmavování skla, a díky tomu dokáže překonat rušení způsobené barvou kůže, velikostí zápěstí nebo okolní teplotou. Výsledkem mají být přesnější data, ať už se jedná o sport či kvalitu spánku apod. Potěší také přítomnost SOS volání v případě detekce pádu.

Cena a dostupnost

Novinka bude dostupná od 24. září na oficiálním e-shopu výrobce, a to za cenu startující na 9 499 Kč. Při nákupu nové řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu, která platí od 19. září 2025 do 2. listopadu 2025.

Huawei Watch GT 6 Pro Titanium

Konstrukce45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
Pásekkožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
DisplejAMOLED, 1,47" (466 × 466 px)
SystémHarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
KonektivitaBluetooth: 6.0, NFC
Akumulátor867 mAh, nabíjení: bezdrátové
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Vypadají zajímavě a cena taky ujde. 867mAh je dost dobré.
