Huawei Watch GT 6 Pro Titanium představují vrchol mezi chytrými hodinkami Huawei. Jak se novinka osvědčila v dlouhodobém testu nejen z hlediska funkcí, výdrže, ale také kvality zpracování a použitých materiálů?
Technické parametry Huawei Watch GT 6 Pro TitaniumKompletní specifikace
|Konstrukce
|45,6 × 45,6 × 11,3 mm, 54,7 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ?, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
|Dostupnost
|září 2025, 12 499 Kč
Obsah balení: černá krabička se vším všudy
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium obdržíte v elegantní černé krabičce, kde je vše důležité. Jmenovitě samotné hodinky s již nasazeným řemínkem, ale také „rozšiřovací“ pásek (resp. několik článků navíc) a bytelná nabíjecí kolébka s hliníkovým tělem zakončená USB-A. Starší konektor mírně zamrzí, neboť automaticky diskvalifikuje možnost nabíjet hodinky přímo z telefonu skrze USB-C.
- nic důležitého nechybí
- nabíjecí kolébka by již mohla být typu USB-C
Konstrukční zpracování: titanová elegance
Zaslouží si vyzdvihnout, že jsou použité materiály velmi praktické. Odolností i tím, že jsou jednoduše považovány za prémiové. Právě Huawei má navíc s titanem dlouholetou zkušenost a začal jej využívat ještě předtím, než se stal normou pro vlajkové chytré hodinky.
Hodinky jsou, co se nošení týče, pohodlné také během sportu a například při běhání vaše zápěstí nijak zvlášť nezatíží. Safírové sklo je zase jakousi zárukou toho, že na poškrábání jen tak nedojde. Pochopitelně lze zanechat stopy i na safírovém sklu, rozhodně to ale není tak jednoduché jako u běžných sklíček.
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium také splňují potápěčskou certifikaci EN13319 pro ponoření do hloubky až 40 metrů a také IP69, tedy kompletní odolnost proti prachu a dokonce i stříkající horké vodě pod tlakem. Vyloženě „potápěčským“ modelem jsou pak hodinky Ultimate, potěší však, že i zástupce série GT na občasné potápěče myslí. Stěžovat si nelze ani na klasickou skladbu tlačítek na pravém boku. Potěší i sklokeramická spodní strana bez rizika alergie na použité materiály či kvalitní haptická odezva, kterou pocítíte především během používání otočné korunky.
- vhodné do každé společenské situace
- špičkové materiály i odolnost
- potápěčská certifikace
- praktická otočná korunka
- příjemně se nosí
Displej: osvědčená kvalita
1,47" AMOLED panel nelze než chválit, neboť má špičkový jas až 3 000 nitů, vysokou jemnost i již zmiňované safírové sklo. Také rámečky jsou příkladně tenké a výtečně funguje také automatická regulace jasu, tudíž je čitelnost vždy ideální a například v noci vás hodinky nebudou zbytečně oslňovat, neboť zvládají i velmi nízký jas.
U hodinek je možné zároveň vybírat z velkého množství ciferníků – jak bezplatných, tak placených. Osobně jsem si bohatě vystačil s nabídkou bezplatných. Samozřejmostí je také podpora gest, například zhasnutí obrazovky zakrytím dlaní či pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí. Hodinky podporují i pěkně zpracovaný Always-On.
- kvalitní AMOLED displej
- Always-On
- safírové sklo
Systém a výkon: HarmonyOS se vším všudy
Stejně jako zbývající modely z této série, i Huawei Watch GT 6 Pro Titanium zákonitě pohání HarmonyOS, a to ve verzi 6.0.0. Mohu potvrdit, že hodinky relativně často obdržely aktualizaci, tudíž výrobce podporu rozhodně nezanedbává. Nechybí široká nabídka různých povedených předinstalovaných aplikací a dokonce ani možnost si jich pár doinstalovat. Pokud vás však neohromí vietnamský lunární kalendář, kostky (v podobě minihry) či snad kalkulačka (ta je navíc v hodinkách již předinstalovaná), z nabídky doinstalovatelných aplikací si zřejmě nevyberete. Doinstalovat aplikaci do hodinek je však možné také při spárování s iPhonem, což dříve nešlo. Je každopádně škoda, že mezi aplikacemi nenajdeme i nějakou pro české obecenstvo. Stejně tak chybí bezkontaktní placení, ačkoliv na Slovensku již funguje, a zřejmě se tedy brzy objeví také u nás. Vzhledem k ceně by přišla vhod také podpora eSIM, avšak tu najdeme až u vlajkové číselné řady.
Samotná mobilní aplikace je dostupná v rámci AppStore a Galaxy Store, zatímco v případě Androidu (s výjimkou Samsungu) je nutné ji stáhnout jako APK. Huawei nicméně mírně pozměnil způsob, jakým to probíhá a nově vás navede ke stažení AppGallery, nikoliv již samotné APK aplikace Huawei Zdraví. Po stažení virtuálního obchodu a instalace Huawei Zdraví vám však nic nebrání v tom AppGallery zase odinstalovat, pouze je nutné počítat s tím, že se tím pádem nebude aktualizovat ani Huawei Zdraví. Aplikace je pěkně zpracovaná, nabízí různé přehledy a nově obsahuje také tříměsíční bezplatnou verzi fitness coachingového programu od Huawei.
Celkově je HarmonyOS svižný a také relativně schopný. Neschází ani offline mapy či možnost automaticky zavolat o pomoc v případě detekce pádu. Když pominete chybějící možnost doinstalovatelných aplikací a bezkontaktního placení, věřím, že budou mnozí spokojeni.
- kompatibilní s Androidem i iOS
- pěkně zpracovaná mobilní aplikace
- svižný chod a líbivý vizuál rozhraní
- prozatím bez bezkontaktního placení
- tristní nabídka doinstalovatelných aplikací
- pro některé uživatele krkolomnější instalace Huawei Zdraví
- bez podpory eSIM
Výdrž a nabíjení: 10 dnů s přehledem
Hodinky se chlubí nasazením větší křemíkové baterie, která má podle výrobce zprostředkovat až 21 dní na nabití, budete-li hodinky šetřit. Při běžném způsobu používání s každodenním monitoringem různých zdravotních/sportovních dat se budete pohybovat okolo 10 dnů na nabití. Samotné nabíjení je navíc svižné a za pouhých 25 minut jsem nabil na cca 60 %. Hodinky lze také nabíjet skrze obyčejnou bezdrátovou nabíjecí podložku standardu Qi, což v tomto segmentu rozhodně není standard.
- špičková výdrž na nabití
- velmi rychlé nabíjení
- podpora bezdrátového nabíjení Qi
Sportovní a zdravotní funkce: pro každého něco
Varianta Pro nabídne oproti ostatním hodinkám ze série podporu EKG, stejně tak neschází senzor pro měření teploty, okysličení krve, srdečního tepu či stresu. Novinka se také více zaměřuje na cyklistiku a láká na schopnost změřit FTP (funkční prahový výkon) a další pokročilý monitoring. Namísto wattmetru si tak můžete nechat změřit virtuální výkon skrze samotné hodinky a tento údaj sledovat v grafu, jenž si můžete upravovat a vidět, jak se v něm prolíná tepová frekvence, rychlost, výška či již zmíněný (virtuální) výkon.
V rámci charitativního běhu v pražské oboře Hvězda jsem si také mohl vyzkoušet spolehlivost navigačních služeb, neboť jsou některé úseky trasy pod relativně hustým stromovím. GPS (hodinky však zvládají také Galileo, BDS, QZSS, GLONASS či NavIC) to tak nemá úplně jednoduché. Výsledek však nezklamal a trasa byla naměřena velmi dobře navzdory obtížným podmínkám. Dále mě kromě dalších parametrů (viz screenshoty) zaujaly informace o délce kontaktu nohy se zemí, vertikální oscilaci a také vyvážení neboli to, jak došlapujete na pravou/levou nohu.
Samozřejmě rovněž můžete sledovat VO2Max a porovnávat si, jak jste na tom ve srovnání s osobami stejného pohlaví a věkové skupiny, ale také mít například pod dohledem aerobní tréninkový stres či anaerobní tréninkový stres a doporučenou dobu zotavení. Vše je k dispozici přehledně v aplikaci Huawei Health, kde je možné grafy podrobněji prozkoumat zobrazením na šířku.
Hodinky zvládnou i pokročilé měření tepu, SpO2, stresu nebo například kvality spánku či menstruačního cyklu u žen. Veškerá data si pak můžete přehledně zobrazit, a mít tak dlouhodobý přehled o vašich výkonech a zdravotním stavu. Za zmínku rovněž stojí monitoring kalorií či možnost spárovat mobilní aplikaci s chytrou váhou.
- vylepšené schopnosti monitoringu pro cyklisty
- přesná GPS
- pěkně zpracovaná aplikace
- kalorický trenér
- moderní senzory pro monitoring sportu/spánku
Zhodnocení
Huawei Watch GT 6 Pro Titanium jsou stylové chytré hodinky, které nezklamou nikoho, kdo ocení prémiový design, špičkovou odolnost, rychlé nabíjení, kvalitní displej a dlouhou výdrž. Jednou z výhod je mimo jiné to, že je lze spárovat jak s Androidem, tak s iOS (pochopitelně také HarmonyOS). Mezi silné stránky pak patří sportovní a zdravotní monitoring, prostor pro zlepšení naopak vnímám v nabídce doinstalovatelných aplikací. Stejně tak chybí bezkontaktní placení, ačkoliv tomu snad bude brzy jinak.
Konkurence
V tomto cenovém segmentu můžete sáhnout například po nových Apple Watch 11, které nabídnou praktičtější obdélníkový displej a nepochybně i výrazně vyspělejší operační systém s podporou eSIM i bezkontaktního placení. V oblasti odolnosti a výdrže za hodinkami Huawei ale výrazně pokulhávají.
Apple Watch 11 Cellular 46mm
|Konstrukce
|46 × 39 × 9,7 mm, 43,1 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|OLED, 1,96" (496 × 416 px)
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Načíst všechny komentářePřidat názor