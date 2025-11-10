Nejnovější série Huawei Watch GT 6 přináší podstatné vylepšení v oblasti výdrže a sportovních/zdravotních funkcí, navíc je dostupná hned ve dvou velikostních variantách. Jak se osvědčila v testu?
Technické parametry Huawei Watch GT 6Kompletní specifikace
|Konstrukce
|46 × 46 × 11 mm, 51,3 g, odolnost: IP69
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,47" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|HarmonyOS, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ?, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|867 mAh, nabíjení: bezdrátové
|Dostupnost
|září 2025, 6 299 Kč
Obsah balení: se vším všudy
Huawei Watch GT 6 Pro dorazí v pěkně zpracované krabičce, jež obsahuje samotné hodinky s řemínkem a také nabíjecí kolébku. Vzhledem k ústupu USB-A zamrzí, že je zakončena právě tímto starším typem konektoru, samotný puk je však zpracovaný skutečně hezky a má poměrně těžkou hliníkovou základnu.
- nic důležitého nechybí
- nabíjecí kolébka by již mohla být typu USB-C
Konstrukční zpracování: velikost pro každého
Huawei Watch GT 6 jsou dostupné ve dvou variantách: 46 a 41 mm, tudíž by si měl vybrat každý, což je umocněno také tím, že má Huawei skutečně širokou nabídku různých provedení. V mém případě jsem měl větší zelené hodinky a menší zlatou verzi s milánským tahem, která vypadá na dámském zápěstí jako velmi pěkný šperk, přitom nepůsobí nijak kýčovitě. V obou případech se těšte na kvalitní dílenské zpracování, hodnotné materiály (kov a sklo), avšak to nejlepší v podobě titanu a safírového skla logicky hledejte až u GT 6 Pro.
Kromě standardního tlačítka neschází ani praktická otočná korunka, stejně tak se můžete spolehnout na solidní haptickou odezvu. Tím to však nekončí, neboť hodinky mají rovněž jednoduchý způsob upínání řemínků (s možností výměny) a jsou odolné dle IP69. Bez problémů si tak poradí i s tryskající horkou vodou.
Také stojí za vyzdvihnutí, že spodní strana je sklokeramická, tudíž nehrozí žádné alergické reakce při zpocení zápěstí. Po designové stránce, která je samozřejmě subjektivní, jsem byl také spokojen, neboť obě testované varianty vypadají reprezentativně a budou vám slušet i na důležité schůzce. Co víc, na zápěstí velmi dobře padnou, tedy se i příjemně nosí, což znamená, že jsem neměl potřebu si hodinky sundávat před spaním apod.
- praktická otočná korunka
- příjemně se nosí
- velmi snadné odepnutí řemínku
- špičková odolnost
Displej: spokojenost, jako vždy
Huawei nasadil 1,47/1,32" AMOLED displej s vysokou jemností, kterému nic neschází. Nabídne spolehlivou automatickou regulaci jasu a špičkový maximální jas až 3 000 nitů. Hodinky tak nejenže nabídnou skvělou čitelnost za všech podmínek, ale také mohou v noci posloužit jako relativně výkonná alternativa klasického LED přisvícení telefonu.
Huawei Watch GT 6 si lze upravit i velkým množstvím ciferníků, jak bezplatných, tak placených. Osobně jsem si bohatě vystačil s nabídkou bezplatných. Samozřejmostí je také podpora gest, například zhasnutí obrazovky zakrytím dlaní či pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí. Hodinky podporují i pěkně zpracovaný Always-On.
- kvalitní AMOLED displej s podporou Always-On
Systém a výkon: HarmonyOS v dobrém i špatném
V hodinkách najdete operační systém HarmonyOS, který, když na něj nahlédneme skutečně především jako na operační systém, doznal několika spíše kosmetických/vizuálních vylepšení, ale nic zásadního nečekejte. Rád bych uvedl, že s hodinkami už můžete v ČR platit bezkontaktně, avšak možné to stále není, přestože na Slovensku to již kompatibilní Huawei Watch umí. Nechybí však například možnost odepisovat na klávesnici na displeji hodinek nebo možnost do hodinek doinstalovat aplikace. Jejich nabídka je nicméně stále tristní a stále se liší od aplikací dostupných pro nejvyšší/číselnou řadu Huawei Watch (snad kvůli absenci eSIM). Ve výsledku tak doporučuji na Huawei Watch nahlížet spíše jako na hodinky, které doinstalovatelné aplikace nepodporují, což doslova platí v případě propojení s iPhony kvůli restrikcím ze strany Applu.
Samotná mobilní aplikace je však paradoxně pro iOS dostupná v rámci AppStore, zatímco v případě Androidu je nutné ji stáhnout jako APK. Huawei nicméně mírně pozměnil způsob, jakým to probíhá a nově vás navede ke stažení AppGallery, nikoliv již samotné APK aplikace Huawei Zdraví. Po stažení virtuálního obchodu a instalace Huawei Zdraví vám však nic nebrání v tom AppGallery zase odinstalovat, pouze je nutné počítat s tím, že se tím pádem nebude aktualizovat ani Huawei Zdraví. Majitelé telefonů Samsung mají v tomto ohledu výhodu, neboť je Huawei Zdraví dostupné v Galaxy Store. Aplikace je pěkně zpracovaná, nabízí různé přehledy a nově obsahuje také tříměsíční bezplatnou verzi fitness coachingového programu od Huawei.
Huawei Watch GT 6 jsou stylové hodinky pro dámy i pány s obří baterií – První dojmy a fotogalerie
Celkově je HarmonyOS svižný a také relativně schopný, co se týče různých možností. Neschází ani offline mapy či nově i možnost automaticky zavolat o pomoc v případě detekce pádu. Když pominete chybějící možnost doinstalovatelných aplikací a bezkontaktního placení, věřím, že budou mnozí spokojeni.
- kompatibilní s Androidem i iOS
- pěkně zpracovaná mobilní aplikace
- svižný chod a líbivý vizuál rozhraní
- bez možnosti bezkontaktního placení
- tristní nabídka aplikací
- pro některé uživatele krkolomnější instalace Huawei Zdraví
Výdrž a nabíjení: ostatní se mohou učit
Nové hodinky se chlubí nasazením větší křemíkové baterie, což se podepsalo i na výdrži. Zatímco maximální hodnoty činí 21, respektive 14 dnů při lehkém používání, já se běžně pohyboval okolo 10, resp. 5 dnů, kdy jsem každý den monitoroval sportovní aktivitu (minimálně delší procházku), neustále měřil veškeré údaje o zdravotním stavu a na hodinky dostával notifikace. Samotné nabíjení je navíc pěkně svižné a za pouhých 25 minut jsem nabil na cca 60 %. Hodinky lze navíc nabíjet i skrze obyčejnou bezdrátovou nabíjecí podložku standardu Qi, což v tomto segmentu rozhodně není standard.
- špičková výdrž na nabití
- velmi rychlé nabíjení
- podpora bezdrátového nabíjení Qi
Sportovní a zdravotní funkce: zaostřeno na cyklisty
Cyklistika je nejen v České republice velmi populární sport, což si zřejmě uvědomili také v Huawei a lákají na schopnost změřit FTP (funkční prahový výkon) a další pokročilý monitoring. Ačkoliv se já mezi velké cyklisty neřadím, připravuji na tento monitoring samostatný článek, kde se podělím o své dojmy z testování. V minulosti jsem však byl na exkurzi ve výzkumném centru Huawei ve Finsku zaměřeném právě na sport a míra detailu během výzkumu mě docela ohromila. Stejně jako fakt, že si pro vylepšování monitoringu zvali například i paralympioniky.
Samozřejmě, že kromě cyklistiky hodinky podporují také nepřeberné množství dalších sportovních disciplín, kdy pro mě nejzásadnější je kromě občasného běhu především kruhový trénink. U něj se však, stejně jako u mnoha dalších sportů, nelze spolehnout na žádné pokročilejší sledování (což je vzhledem k možnostem cvičení v rámci kruhového tréninku poměrně pochopitelné), výpočet tak vychází primárně z vaší tepové frekvence. V každém případě jsou sportovní záznamy v aplikaci zpracovány velmi hezky a přehledně, dovolil bych si dokonce tvrdit, že i lépe/přehledněji, než je tomu u konkurence. Také je možné exportovat i importovat trasy.
Hodinky dále zvládnou pokročilé měření tepu, SpO2, stresu, EKG nebo například kvality spánku či menstruačního cyklu u žen. Veškerá data si pak můžete přehledně prohlédnout (případně rovnou vyexportovat v PDF u EKG), a mít tak dlouhodobý přehled o vašich výkonech a zdravotním stavu. Za zmínku rovněž stojí monitoring kalorií, možnost mobilní aplikaci spárovat s chytrou váhou či vylepšená GPS, která dle mých zkušeností velmi dobře zvládá i záznam trasy v případě, že nemáte volný výhled na oblohu, typicky při běhu hustým lesem apod.
- pěkně zpracovaná aplikace
- kalorický trenér
- moderní senzory pro monitoring sportu/spánku
Zhodnocení
Huawei Watch GT 6 lze ve výsledku chválit za pěkně zpracované a povedené sportovní i zdravotní funkce, velmi slušnou výdrž na nabití či povedený design s kvalitním displejem. Líbí se mi také mobilní aplikace i pestrá nabídka různých provedení hodinek, ze které si vybere každý. Jasná nevýhoda se pak pojí s operačním systémem, který je povedený: vypadá hezky, je svižný a intuitivní, ale stále bez podpory bezkontaktního placení a s tristní nabídkou doinstalovatelných aplikací.
Konkurence
V tomto cenovém segmentu můžete sáhnout například po nových Apple Watch SE 3. generace, které podle mého názoru ani zdaleka nejsou tak hezké jako Huawei Watch GT 6, zato nabídnou praktičtější obdélníkový displej a nepochybně i výrazně vyspělejší operační systém. Jejich výdrž je však také výrazně kratší. Na druhou stranu si můžete pořídit také variantu s eSIM, což u Huawei Watch GT 6 není možné.
Apple Watch SE3 44 mm, GPS + Cellular
|Konstrukce
|44 × 38 × 10,7 mm, 33 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|AMOLED, ?" (368 × 448 px)
|Systém
|watchOS, kompatibilní s: iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|? mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz