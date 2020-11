Na Harmony OS bude připraveno více než 40 telefonů Huawei a Honor

Fotografie: Huawei.com

Nedávno jsme vás informovali o tom, že by Huawei měl vypustit první vývojářskou beta verzi Harmony OS již 18. prosince. Huaweicentral.com nyní zveřejnil údajný seznam telefonů Huawei a Honor, na které by se v příštím roce mohl podívat nový operační systém Harmony OS. Seznam je to poměrně dlouhý, čítá přes 40 zařízení převážně z vyšších pater portfolia obou značek. Lehce překvapí, že se v seznamu vyskytuje i několik modelů, které doposud nebyly představeny. Jmenovitě jde o Honor V40, Huawei nova 8 a Huawei nova 8 Pro. Dodejme, že celý seznam jsme zkrátily pouze na telefony, které se nabízejí na českém trhu.

Modely Huawei mající být kompatibilní s Harmony OS

Modely Honor mající být kompatibilní s Harmony OS

Do výše uvedených telefonů by mělo být možné nainstalovat již očekávanou první veřejnou beta verzi, jejíž příchod je v tuto chvíli odhadován na jarní měsíce roku 2021.