Google I/O se odehraje 11. a 12. května, účast bude omezená

I když je akce Google I/O primárně určena vývojářům, Google často v minulosti využíval pozornosti k představení mnoha zajímavých uživatelských novinek nebo předvedení hardwaru. Po zrušených nebo do virtuálního prostoru přesunutých ročnících se letos celá akce vrátí do amfiteátru Shoreline v Mountain View, který je nedaleko sídla firmy. Ani letos však nebude vše při starém – fyzický přístup na místo budou mít hlavně zaměstnanci firmy a také vybraní partneři.

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi