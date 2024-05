Co nás čeká v rámci zítřejší konference Google I/O a jak ji sledovat?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Již zítra odstartuje každoroční konference Google I/O, jež je obdobou WWDC od Applu. Google zde v minulosti představil (a to již v roce 2016) svou změnu strategie a úzké zaměření na umělou inteligenci, která má být hlavním tématem i letošního Google I/O. Čeho všeho bychom se tentokrát mohli dočkat?

AI v hlavní roli a spolupráce s Applem

Vývojářská konference Google I/O letos připadne na 14. května a bude se konat v Shoreline Amphitheater v Mountain View, Kalifornii, v těsné blízkosti hlavních kanceláří Googlu. Jak již bylo zmíněno, hlavní oblastí bude tentokrát umělá inteligence, tedy Gemini AI od Googlu. V tomto ohledu bychom se měli dozvědět o budoucích plánech s Gemini AI, respektive, zda z ní hodlá Google udělat klasického AI asistenta, či bude nadále vylepšovat různé další služby od Googlu, jako je například Gmail či Google Dokumenty, jak uvádí wired.com.

Velký prostor by měl být věnován rovněž Androidu 15, s nímž by měla dorazit i hlubší integrace platformy Android Auto do infotainmentu moderních vozidel. Google by neměl zapomenout ani na majitele hodinek s Wear OS, neboť i ty se mají dočkat výraznějších systémových updatů.

Paradoxně bychom se mohli na Google konferenci dočkat i velkého oznámení spojeného s Applem.

Tak trochu paradoxně bychom se mohli na Google konferenci dočkat i velkého oznámení spojeného s Applem, který v minulém týdnu uvedl novou řadu iPadů. Již delší dobu se šušká o tom, že by Apple mohl využívat Gemini AI v iPhonech a na Google I/O by mohlo dojít k oficiálnímu odhalení. Dokud se však nedočkáme oficiálního potvrzení, je nutné vše brát s rezervou.

Novinky v oblasti hardwaru? Zřejmě ne

Čeho se téměř určitě nedočkáme, je nový hardware. Google v minulém týdnu oznámil oficiální dostupnost Pixelů 8 na českém trhu, což je jistě skvělá zpráva pro nejednoho příznivce značky. Zároveň s tím byl uveden nový Pixel 8a jako cenově dostupnější alternativa k Pixelu 8, s nímž sdílí čipset, baterii (rozdíl činí pouze 83 mAh ve prospěch Pixelu 8) i sedmiletou softwarovou podporu, přitom je výrazně levnější.

Zřejmě se tak během konference dočkáme zmínky „pouze“ o novém Pixelu 8a, případně i dvojici zbývajících Pixelů 8, avšak představení nového hardwaru je vysoce nepravděpodobné. Co se naopak pravděpodobně dozvíme, budou možnosti využití Gemini AI v rámci Androidu 15 v Pixelech a případně i dalších smartphonech.

Kde a v kolik sledovat

Akce odstartuje zítra v 19:00 SELČ a sledovat ji můžete na oficiální stránce io.google, případně si rovnou pustit přiložené video.