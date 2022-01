Poměrně kompaktní Pixel 6a od Googlu má dorazit již v květnu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Google v posledním kvartále loňského roku představil Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Je již zažitou tradicí, že třetím do party bývá později uvedený odlehčený model s písmenem A. Dle Maxe Jambora bychom se Pixelu 6a měli dočkat výrazně dříve, než se předpokládalo. Představit by se měl již během května, zatímco jeho předchůdci si premiéry odbývaly až koncem léta.

Možná podoba chystaného Google Pixelu 6a

Možná novinka by mohla potěšit všechny, kteří hledají kompaktní telefon. Očekávají se rozměry 152,2 × 71,8 × 8,7 mm a 6,2" OLED displej. Vzhled má vycházet z výrazně pozměněného designového směru vybavenějších Pixelů 6, od kterých si model 6a má vzít i procesor Tensor. Naopak mírně ochuzeny mají být dva fotoaparáty na zadní straně. Nasazen má být 12,2megapixelový hlavní fotoaparát a 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Z výbavy se dále spekuluje ještě o čtečce otisků prstů, která by měla být zakomponována přímo do displeje, což by bylo vůbec poprvé v modelech s přídomkem A. Samozřejmostí bude nejnovější Android 12. Na další informace si ale budeme muset počkat.