Potvrzeno: Google I/O 2024 se uskuteční 14. května

Tradiční jarní vývojářská konference Google I/O zná svůj letošní termín. Samotný americký gigant oficiálně oznámil, že vše proběhne 14. května, tedy za zhruba dva měsíce. Google I/O je zpravidla zaměřeno na software a aplikace, přičemž výjimečně se lze dočkat i nového hardwaru.

Everyone is invited! 💌



Join us online May 14th at #GoogleIO to learn about Google's latest developer products, technologies, and ways to engage with the developer community.



Register here ✨➡️ https://t.co/gi1Wg0CvuW pic.twitter.com/eDCueWAWID