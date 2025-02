Google I/O letos startuje 20. května. Co přinese?

Google oznámil, že letos uspořádá vývojářskou konferenci 20. až 21. května. Jako obvykle se bude konat v Shoreline Amphitheater v Mountain View v Kalifornii a start akce je naplánován na 19:00 středoevropského času. Úvodní keynote bude mít na starost generální ředitel společnosti Sundar Pichai, po ní budou následovat vývojářská a technická setkání.

The countdown to #GoogleIO begins! 🎉 Join us on May 20-21 for live streamed keynotes, sessions and more → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/YBo0QjOMK1