Přichází Android 13 v první vývojářské verzi. Kdy dorazí finálně?

Fotografie: Google

Google si připravil příjemné překvapení pro všechny fanoušky Androidu, speciálně pak pro vývojáře. Jak se dozvídáme skrze oficiální stránky, došlo k vydání vůbec první vývojářské verze Androidu 13. Je nutné připomenout, že jde skutečně o ranou vývojovou fázi operačního systému, které není určena širší veřejnosti.

Časová osa vydávání beta verzí a finální verze Android 13

Dočkali jsme se tolik očekávané časové osy, která nám přibližuje, jak Google plánuje vydávat vývojářské beta verze, veřejné beta verze a konečně i finální verzi Androidu 13. Můžeme vidět, že zhruba v dubnu by měla vyjít první uživatelská beta, která by už měla být poměrně funkční, avšak stále nebude určena ke každodennímu využívání. Stabilní beta verze, kde by již měla být vychytána většina chyb, dorazí během letních prázdnin a na sklonku léta by Google mohl vypustit finální aktualizaci na Android 13.

V novém Androidu 13 se dočkáme rozšíření designu Material You napříč všemi ikonami aplikací, nejen tedy těch od Googlu. Aby bylo vše plně funkční a sladěné, budou muset jednotliví výrobci a vývojáři poskytnout adekvátní ikonky. Zpočátku tak bude tento sjednocený vzhled k dispozici jen na Pixelech, kde si na vše dohlédne sám Google. Počítá se však se spoluprací s co nejvyšším počtem dalších výrobců, aby nový design mohlo využívat více uživatelů.

Ikonky v Androidu 13 budou moci být sjednocené (2. obrázek), případně sjednocené i v tmavém režimu (3. obrázek)

Pakliže patříte mezi vývojáře aplikací a chcete si Android 13 vyzkoušet, případně optimalizovat své aplikace pro budoucí verzi systému, můžete již nyní stahovat ranou vývojářskou verzi Androidu 13 z oficiálních stránek. Podmínkou je vlastnictví jednoho z novějších telefonů Pixelu, na seznamu figuruje Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 4a, Pixel 4 XL nebo Pixel 4.