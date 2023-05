Jaké novinky nás čekají na Google I/O? Android 14 a možná tři nové telefony

Fotografie: @evleaks

Tradiční vývojářská konference Google I/O se opět přiblížila a jak je dobrým zvykem, úvodní konference je nabitá novinkami nejen softwarového charakteru. Letos se vše uskuteční ve středu 10. května od 19:00 SELČ. Právě v ten moment vypukne úvodní konference a tentokrát se dle dostupných informací máme rozhodně nač těšit.

Hlavní tahák – Pixel Fold

Nejočekávanější novinkou je zřejmě Pixel Fold, který se stane vůbec prvním telefonem od Googlu, který nabídne ohebný displej a dva AMOLED panely. Ten vnitřní možná lehce zklame velkými rámečky, na každý pád se Google vzhledem minimálně částečně inspiruje u Oppa Find N2. Nasazen bude samozřejmě nejnovější Android s úpravami pro velkou a ohebnou obrazovku. Očekává se kvalitní sestava fotoaparátů i vlastní procesor Tensor G2.

Google Pixel Fold

Dle dostupných informací by se Pixel Fold měl již koncem června dostat na první trhy, přičemž cena by se měla v přepočtu pohybovat nad hranicí 40 tisíc korun i s daní.

Návratu tabletu

Po několika letech se Google opět odhodlal k výrobě tabletu a je nutné dodat, že Pixel Tablet není vyložená novinka. Vůbec prvně byl světu ukázán již před rokem a pak opětovně loni v říjnu. Předpokládá se, že nyní jej již Google konečně pošle do prodeje. Očekává se, že nabídne 11" IPS displej s rozlišením 2 560 × 1 600 pixelů, líbivý design a čipset Tensor G2. Google by dle všeho měl k tabletu dodávat například dokovací stanici s reproduktory a také stylus. V neposlední řadě by neměla chybět podpora bezdrátového nabíjení.

Telefon střední třídy

Třetím zařízením, se kterým bychom se ve středu večer měli setkat, je Pixel 7a. Mělo by se jednat o spíše kompaktnější mobil s 6,1" OLED displejem a 90Hz obnovovací frekvencí. Výkon zajistí procesor Tensor G2 a překvapením má být podpora bezdrátového nabíjení. Pixel 7a by se měl na některých trzích začít prodávat ještě v tomto týdnu, s čímž však u nás bohužel počítat nemůžeme.

Nový Android

Značnou část úvodní tiskové konference bude dozajista věnována novému Androidu 14, který je již možné na Pixelech zkoušet v beta verzi. Google má opět zapracovat na bezpečnosti, lepším ovládání či snadnějším sdílení obsahu napříč různými aplikacemi. Aktuálně se předpokládá, že finální verze Androidu 14 bude vypuštěna v září, a to na Pixely. Další výrobci se budou záhy přidávat.

Další překvapení?

Google nás samozřejmě může překvapit ještě dalšími novinkami. Třeba bezdrátovými sluchátky, softwarovými vychytávkami, případně prvním poodhalením budoucích Pixelů 8.