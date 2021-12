Kreditová ekonomika i oprávnění notifikací. Co odhalil první pohled na Android 13?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Oficiální představení Androidu 12 v celé jeho kráse proběhlo teprve nedávno, a přestože jej v současnosti většina výrobců teprve postupně implementuje do svých smartphonů, můžeme se již nyní podívat na pár novinek, které by měl přinést Android 13. Chystaná verze operačního systému s označením „Tiramisu“ by podle zdrojů xda-developers.com mohla obsahovat následující vychytávky.

TARE neboli hospodaření s energií

Označení TARE (The Android Resource Economy) má zastřešovat nový energetický management. Systém odpovídá virtuální ekonomice, v níž koluje omezený počet virtuálních kreditů (Android Resource Credits), které jsou přerozdělovány na základě úrovně nabití baterie zařízení a několika dalších faktorů.

Aplikace budou pomocí virtuálních kreditů motivovány k co nejefektivnějšímu chování.

Každá aplikace poté může „utrácet“ tyto kredity k provedení operací s cílem využívat je co nejefektivněji. Android 13 si tak klade za cíl držet energetickou náročnost jednotlivých aplikací více pod kontrolou s ohledem na kapacitu baterie. Prozatím není jasné, jestli budou moci aplikace získat kredity navíc za vzorné (energeticky šetrné) chování.

Upravené rozhraní hodin na zamykací obrazovce

S příchodem Androidu 12 byl upraven styl zobrazení hodin na zamykací obrazovce (včetně Always-On), který má být zároveň indikátorem příchozích notifikací. V případě Androidu 13 by mělo být možné zobrazovat hodiny po celou dobu stejně, tedy nezávisle na notifikacích.

Jiný jazyk u každé aplikace

Nová funkce s označením „Panlingual“ by měla umožnit nastavit různé jazyky pro různé aplikace. V rámci zlepšování angličtiny nebo jiného cizího jazyka byste si tak mohli třeba konkrétní aplikaci přepnout do cizího jazyka, zatímco zbytek aplikací a rozhraní telefonu zůstane v češtině/slovenštině.

Oprávnění pro notifikace

Podobně jako v případě získání polohy telefonu či přístupu ke kameře nebo kontaktům by musely aplikace v telefonu nejprve získat oprávnění ke zobrazování notifikací. Tím by se na ně vztahovala i možnost automaticky odebrat udělená oprávnění po delší době nepoužívání.

Vše výše uvedené se může (ale také nemusí) objevit ve finální podobě Androidu 13, popsané funkce je tedy potřeba brát s rezervou. Uvedené vychytávky byly navíc zaznamenány u smartphonu s One UI, existuje tak i malá šance, že jsou tyto funkce dílem Samsungu, nikoli Googlu.