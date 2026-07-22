Galaxy Z Flip8 sází na štíhlejší pas, výraznějších novinek je ale jako šafránu

Přestože nás letos nejvíc zaujal Samsung Galaxy Z Fold8 s novým poměrem stran 4:3 (u vnějšího displeje 10:16), nemůže v nabídce jihokorejského výrobce pochopitelně chybět ani zástupce ohebných véček. Řada Z Flip je koneckonců na mnoha trzích prodávanější než Fold a zde jsou naše první dojmy z nového Galaxy Z Flipu8.
Véčko Samsung Galaxy Z Flip8 zlepšuje vnější displej
Pokud bychom měli Samsung Galaxy Z Fold8 považovat za naprostou novinku či snad revoluci v portfoliu Samsungu a Galaxy Z Fold8 Ultra za standardní mezigenerační upgrade, museli bychom být k Z Flipu8 mnohem přísnější. Jedná se totiž spíše o jakýsi odlehčený facelift, který toho až tak mnoho nového nepřináší.
Bezpochyby hlavní inovací je upravená velikost a hmotnost, kdy se Samsungu povedl majstrštyk a již tak kompaktní zařízení zeštíhlil do ještě přívětivějších rozměrů a také jej odlehčil. Výsledkem je Galaxy Z Flip8 s pouhými 180 gramy a tloušťkou 6,1 milimetru, což je v řeči čísel o 13,1 % tenčí a o 3,9 % lehčí tělo než u Galaxy Z Flipu6. Že vám nesedí srovnání s o dva roky starým modelem? Samsung se odkazuje na to, že právě srovnání s Z Flipem6 bude nejvíce relevantní pro nové zákazníky, neboť přibližně dva roky trvá běžný cyklus obměny u těchto zařízení.
V rámci krátkých prvních dojmů je přitom skutečně nutné uznat, že Z Flip8 je krásně tenký a snížení hmotnosti o 8 gramů oproti Z Flipu7 i ztenčení o 0,4 mm v rozevřeném stavu se rozhodně počítá. Další konstrukční novinkou má být nasazení tzv. Flex Titanium obrazovky a pantu, jež mají zajistit odolnější a také „rovnější“ displej v rozevřeném stavu. Stejně jako u Galaxy Z Foldu8 i zde platí, že ohyb stále poměrně lehce uvidíte, pokud se na něj zaměříte, přejetí prstem po oblasti pantu je pak pocitově téměř neznatelné. Oproti Z Foldu8 a Z Foldu8 Ultra je zde nicméně jedna zajímavost, Z Flip8 totiž stále drží v částečných polohách rozevření. Teoreticky jej tak můžete použít třeba jako stativ nebo v notebookovém režimu, pokud by toto někoho lákalo. Pant je zde tedy bezpochyby jiný oproti Foldům8.
Jelikož zůstala identická fotovýbava, baterie s kapacitou 4 300 mAh, nabíjecí výkon 25 W i nabídka úložišť 256 a 512 GB, pojďme se podívat na další novinku, která je však softwarového rázu. Samsung se chlubí, že zatímco u předešlých generací bylo nutné použít aplikaci GoodLock, aby byl vnější displej lépe využitelný, nyní toto rozhraní přepracoval. Vnější obrazovka tak nativně podporuje 16 aplikací, mezi nimiž primárně najdeme ty od Samsungu, ale také některé třetích stran, jako je třeba Netflix či YouTube. Tato změna má uživatelům přinést větší využitelnost vnějšího displeje a my se na ni budeme muset zaměřit během klasického redakčního testu, neboť v rámci prvních dojmů se nám nezdálo, že by tzv. FlexWindow představovalo nějak zásadní změnu.
Z výrobcem odhalených informací pak stojí za zmínku také přítomnost ProVisual Engine, který má zajistit realistické portrétní snímky, což se může vzhledem ke konstrukci Z Flipu8 hodit. Stejně jako u ostatních modelů platí, že i Z Flip8 nabídne sedmiletou softwarovou podporu, dorazí s Androidem 17 a přinese možnost získat 6 měsíců předplatného Google AI Pro. O výkon se tentokrát postará Exynos 2600 vždy s 12 GB RAM.
Cena a dostupnost
Předobjednávky startují ihned po představení, tedy 22. 7. od 15:00, a běžet budou až do 6. 8. do 23:59. Ostrý start prodeje je naplánován na pátek 7. srpna 2026. Základní varianta Galaxy Z Flipu8 s 256 GB bude 31 999Kč a při využití standardního výkupního bonusu (Trade-in) ve výši 2 500 Kč se lze dostat na na 29 499 Kč. Verze s 512 GB je naceněna na 36 899 Kč, po odečtení bonusu činí cena 34 399 Kč.
Při výkupu staršího zařízení typu Galaxy Z Flip nebo Galaxy Z Fold se výše výkupního bonusu zdvojnásobuje ze standardních 2 500 Kč na 5 000 Kč. U vybraných partnerů je k dispozici dodatečná sleva 7 % pro studenty s kartou ISIC. Při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze také získat slevu 10 % na druhý produkt (tablet, hodinky či sluchátka), případně slevu 30 % na příslušenství. Připraven je také bonus za recenzi, kdy zákazníci po zaregistrování recenze mohou získat vysavač Samsung Jet 65 nebo sluchátka Galaxy Buds4 Pro (počet kusů je omezen). Samozřejmostí je rovněž služba Samsung Care+ na 3 měsíce zdarma.
Předobjednejte si stylový Galaxy Z Flip8 s výkupním bonusem až 5 000 Kč. Za napsání krátké recenze k němu navíc dostanete zdarma sluchátka Buds4 Pro nebo tyčový vysavač Samsung. Přihoďte k telefonu i nové Samsung hodinky a získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více na mp.cz
Samsung Galaxy Z Flip8
|Rozměry
|85,7 × 75,4 × 13,1 mm, 180 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
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