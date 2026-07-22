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Extrémní jas a konečně pořádná výdrž, Galaxy Watch Ultra2 hlásí velký návrat

První dojmy včetně videa
Ioannis Papadopoulos
Extrémní jas a konečně pořádná výdrž, Galaxy Watch Ultra2 hlásí velký návrat
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Potěší tenčí pouzdro i řemínky, které jsou naštěstí mezigeneračně kompatibilní
  • Největší radost udělá výrazně větší kapacita baterie, vylepšena byla také ochrana
  • Hodinky disponují LTE konektivitou, fyzická otočná luneta však schází

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra nově dostávají regulérní druhou generaci, přestože jsme se v rámci životního cyklu první verze dočkali také menšího faceliftu. Co Galaxy Watch Ultra2 nabídnou a jaké jsou naše první dojmy?

Tenčí tělo, větší baterie: Samsung Galaxy Watch9 a Watch Ultra2

Samsung Galaxy Watch Ultra2 jsou po stránce výkonu vůbec prvními hodinkami (společně s Galaxy Watch9), které se dočkají nasazení čipu Snapdragon Wear Elite. To má ve srovnání s předešlými Galaxy Watch Ultra znamenat konkrétně o třetinu vyšší výkon CPU a o 19 % výkonnější grafickou jednotku. Zároveň má být použitý čip energeticky efektivnější a zajišťovat přesnější měření nejrůznějších zdravotních i sportovních metrik. V rámci krátkého používání můžeme potvrdit svižný chod a samozřejmě i povedenou nadstavbu One UI.

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Po konstrukční stránce potěší tenčí tělo i řemínky, kdy pouzdro měří nově 10,7 mm namísto 12,1 mm a nové řemínky mají 1,9 mm namísto 2,9 mm. Nutno dodat, že i přes snížení tloušťky řemínku i pouzdra ve výsledku nepůsobí nové Watch Ultra2 nijak výrazně subtilněji. Pozitivní rozhodně je, že jsou řemínky mezigeneračně kompatibilní. Nové pásky mají být podle výrobce také o 26 % lehčí a měkčí na dotek.

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Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
Samsung Galaxy Watch Ultra2
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Samotný „polštářový“ design zůstává zachován a stále se přikláníme k názoru, že kombinované pouzdro propojující čtvercový a kruhový tvar (s 1,52" displejem) nemusí padnout do oka každému. Mnozí by jistě ocenili také fyzickou otočnou lunetu, která však stále schází. Pozitivní je nicméně zvýšená ochrana nově splňující certifikaci IP69K (tedy i proti tryskající horké vodě) a také normu EN13319 pro potápění do hloubky až 40 metrů. V tomto ohledu potěší všechny potápěče spolupráce se značkou Mares, automatické sledování hloubky, teploty vody a dalších údajů. V průběhu tohoto roku pak budou oznámeny speciální funkce vyvíjené právě s Mares, tudíž se potápěči mají na co těšit.

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Novinkou je rovněž vyšší jas displeje, který dosahuje až 5 000 nitů, což oceníte mimo jiné u vylepšeného monitoringu jízdy na kole či trailového běhu. Zde lze nyní sledovat tzv. hydratačního průvodce, který v reálném čase dokáže upozornit na úbytek tělesných tekutin s konkrétním doporučením, kolik by měl uživatel přijmout tekutin pro dosažení optimálních hodnot.

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Možná nejdůležitějším vylepšením Galaxy Watch Ultra2 je pak baterie, která dostala pořádný upgrade. Jeji kapacita nově činí 800 mAh, je tedy o 35 % větší. První generace nás v kontextu výdrže příliš nenadchla, a tak se těšíme na test Galaxy Watch Ultra2, které mají podle výrobce zvládnout až 60 hodin používání s aktivovaným Always-On displejem.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy Watch Ultra2 budou dostupné pouze v jedné verzi (vždy s LTE konektivitou) za doporučenou cenu 18 499 Kč. Stejně jako u ohebných novinek od Samsungu platí, že předobjednávky startují již dnes a běžet budou do 6. srpna (23:59), přičemž oficiální prodej začíná o den později. V rámci předobjednávkové nabídky lze získat bonus za recenzi v podobě cashbacku ve výši 3 000 Kč. U vybraných partnerů je navíc k dispozici 7% sleva pro studenty na kartu ISIC a při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze získat slevu 10 %, případně 30% slevu na příslušenství.

Předobjednejte si nové Galaxy Watch9 nebo Ultra2 u Mobil Pohotovosti s cashbackem za recenzi až 3 000 Kč. A pokud k hodinkám přihodíte i některý z nových skládacích telefonů§ Samsung, získáte extra slevu dalších několik tisíc. Více na mp.cz/samsung-galaxy-watch-ultra2

Samsung Galaxy Watch Ultra2Přejít do katalogu

Samsung Galaxy Watch Ultra2

Konstrukce47,4 × 47,1 × 10,7 mm, 61,5 g, odolnost: IP69K
Pásekkožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm)
DisplejSuper AMOLED, 1,52" (498 × 498 px)
SystémAndroid Wear, kompatibilní s: Android
KonektivitaBluetooth: 6.0, LTE, Wi-Fi, NFC
Akumulátor800 mAh, nabíjení: bezdrátové
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