Splní všechna přání fanoušků? Tajemný Samsung se ukazuje v prvních únicích

Připravovaný Samsung Galaxy S26 FE se objevil v databázi benchmarku Geekbench, kde byl otestován pravděpodobně některý z prototypů. Ten odhalil nejen výkon, ale i důležité detaily o výbavě, jak upozornili kolegové z gsmarena.com.
Naměřené výsledky ukazují 2 426 bodů v testu single-core a 8 004 bodů v případě multi-core, což naznačuje solidní výkon v rámci vyšší střední třídy. Testovaný kus byl každopádně vybaven 8 GB RAM a běžel na zatím nevydaném Androidu 17.
Klíčovou informací je nicméně zejména nasazení čipsetu Exynos 2500, který ukázal Samsung loni a jak ukazuje tabulka níže, představuje solidní meziroční upgrade.
Exynos 2500 vs. Exynos 2500
|Parametr
|Exynos 2400
|Exynos 2500
|Výrobní proces
|Samsung 4 nm (4LPP+)
|Samsung 3 nm (GAA)
|CPU – Prime
|1× Cortex-X4 @ 3,2 GHz
|1× Cortex-X925 @ 3,3 GHz
|CPU – Velká jádra
|2× Cortex-A720 @ 2,9 GHz + 5× Cortex-A720 @ 2,6 GHz
|2× Cortex-A720 @ 2,74 GHz + 5× Cortex-A720 @ 2,36 GHz
|CPU – Malá jádra
|2× Cortex-A520 @ 1,95 GHz
|2× Cortex-A520 @ 1,8 GHz
|GPU
|Xclipse 940 (RDNA 3)
|Xclipse 950 (RDNA 3)
|Počet GPU jednotek
|6 WGP, 4 RB
|8 WGP, 8 RB
|NPU výkon
|17K MAC
|24K MAC, až 59 TOPS
|Úložiště
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|5G modem
|Rel. 17, 9.6Gbps (FR1), 12.1Gbps (FR2)
|Rel. 17 + NTN, 9.6Gbps (FR1), 12.1Gbps (FR2)
|Wi-Fi / Bluetooth
|Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Fotoaparát
|Do 320 Mpx, 8K @ 30 fps
|Do 320 Mpx, 8K @ 30 fps + AI vylepšení
Zajímavé je pak zajisté i využití Androidu 17, jenž ještě nebyl vydán. To totiž napovídá tomu, že Galaxy S26 FE je ještě poměrně daleko od uvedení na trh. A nahrává tomu i fakt, že pokud Samsung zachová dosavadní cyklus, premiéra by mohla připadnout opět na podzim.
