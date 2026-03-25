Splní všechna přání fanoušků? Tajemný Samsung se ukazuje v prvních únicích

Marek Vacovský
3
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Samsung Galaxy S26 FE se objevil v databázi nástroje Geekbench a poodhalil klíčové parametry včetně čipsetu Exynos 2500
  • Na oficiální premiéru si ale ještě počkáme

Připravovaný Samsung Galaxy S26 FE se objevil v databázi benchmarku Geekbench, kde byl otestován pravděpodobně některý z prototypů. Ten odhalil nejen výkon, ale i důležité detaily o výbavě, jak upozornili kolegové z gsmarena.com.


Naměřené výsledky ukazují 2 426 bodů v testu single-core a 8 004 bodů v případě multi-core, což naznačuje solidní výkon v rámci vyšší střední třídy. Testovaný kus byl každopádně vybaven 8 GB RAM a běžel na zatím nevydaném Androidu 17.

Klíčovou informací je nicméně zejména nasazení čipsetu Exynos 2500, který ukázal Samsung loni a jak ukazuje tabulka níže, představuje solidní meziroční upgrade.

Exynos 2500 vs. Exynos 2500


Parametr Exynos 2400 Exynos 2500
Výrobní proces Samsung 4 nm (4LPP+) Samsung 3 nm (GAA)
CPU – Prime 1× Cortex-X4 @ 3,2 GHz 1× Cortex-X925 @ 3,3 GHz
CPU – Velká jádra 2× Cortex-A720 @ 2,9 GHz + 5× Cortex-A720 @ 2,6 GHz 2× Cortex-A720 @ 2,74 GHz + 5× Cortex-A720 @ 2,36 GHz
CPU – Malá jádra 2× Cortex-A520 @ 1,95 GHz 2× Cortex-A520 @ 1,8 GHz
GPU Xclipse 940 (RDNA 3) Xclipse 950 (RDNA 3)
Počet GPU jednotek 6 WGP, 4 RB 8 WGP, 8 RB
NPU výkon 17K MAC 24K MAC, až 59 TOPS
Úložiště UFS 4.0 UFS 4.0
5G modem Rel. 17, 9.6Gbps (FR1), 12.1Gbps (FR2) Rel. 17 + NTN, 9.6Gbps (FR1), 12.1Gbps (FR2)
Wi-Fi / Bluetooth Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Fotoaparát Do 320 Mpx, 8K @ 30 fps Do 320 Mpx, 8K @ 30 fps + AI vylepšení

Zajímavé je pak zajisté i využití Androidu 17, jenž ještě nebyl vydán. To totiž napovídá tomu, že Galaxy S26 FE je ještě poměrně daleko od uvedení na trh. A nahrává tomu i fakt, že pokud Samsung zachová dosavadní cyklus, premiéra by mohla připadnout opět na podzim.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Vždycky sem snil třeba o 8GB RAM. 🫠
