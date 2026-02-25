Galaxy S26 Ultra: Návrat hliníku a diskrétní displej, který nedá šanci čumilům

Pro mnohé etalon v říši vlajkových smartphonů a zároveň jediný nástupce milované řady Galaxy Note, zástupce řady Galaxy S s přídomkem Ultra, dnes dorazil v nejnovějším provedení. Galaxy S26 Ultra přináší hned několik zajímavých inovací a je jasnou volbou těch nejnáročnějších. Jaké jsou naše první dojmy?
Titan vs. hliník
Designově novinka nedoznala žádných výrazných změn, alespoň ne v kontextu toho, jak vypadá. Samsung však letos zcela sjednotil design své vlajkové S26 Ultra s menšími modely S26 Plus a S26, se ktermi má rovněž totožné barvy. Celá série S tak vůbec poprvé vypadá prakticky stejně. S hmotností 214 gramů se sice jedná o nejlehčí Galaxy S Ultra, avšak v ruce působí velmi podobně jako Galaxy S25 Ultra. Zároveň má novinka pouze 7,9 milimetru v pase (dále 163,6 mm na výšku a 78,1 mm na šířku), což z ní činí nejtenčí Galaxy S Ultra v historii. Naživo je nicméně tloušťka pocitově stejná. Velkou změnou je nicméně přechod z titanu k hliníku, podobně jako u nejnovějších iPhonů 17 Pro.
Samsung se chlubí tím, že hliník je lepší volbou kvůli efektivnějšímu odvodu tepla, jedná se přitom o tvrzený hliník Armor Aluminium třetí generace. Novinka má tak díky hliníku a také nové odpařovací komoře nabídnout o 21 % efektivnější chlazení. Stran ochrany se lze spolehnout na IP68, mezi výbavu modelu Ultra patří také UWB a samozřejmě i integrované pero S Pen, kterému, stejně jako u minulé generace, nebyla dána do vínku možnost dálkového ovládání.
Kde Samsung Galaxy S26 Ultra skutečně boduje, je displej. Jedná se o 6,9" zobrazovací panel s mezigeneračně ještě tenčími rámečky (nyní 1,28 mm vs. 1,32 mm u loňského modelu), 120Hz obnovovací frekvencí i ultrazvukovou čtečkou otisků prstů od Qualcommu, kterou jsme mohli vidět již u loňských modelů. Obrazovku lze také ovládat skrze integrované pero S Pen, které má nově hrot kopírující tvar telefonu, jenž je mírně zahnutý. Pero tak lze v případě, že nebudete dávat pozor, zasunout do telefonu také opačně, kdy bude hrana hrotu mírně vyčnívat. Absence možnosti používat pero jako dálkový ovladač zůstává i nadále.
Privacy Display jako z „bondovky“
Zřejmě největší a nejzásadnější inovaci u Galaxy S26 Ultra najdeme v oblasti displeje. Výrobce totiž využívá technologii (na hardwarové úrovni), která maximalizuje soukromí během používání. Na trhu existuje sice celá řada fólií, které mají zabránit tomu, aby vám někdo koukal přes rameno, žádná však nefunguje tak sofistikovaně jako právě displej Galaxy S26 Ultra. Při aktivaci speciálního režimu dojde k deaktivaci určitých pixelů, čímž se stane obrazovka při jiném než přímém pohledu nečitelná. Novinka s označením Privacy Display přitom naživo funguje skvěle a líbí se nám, že lze kromě celé obrazovky aktivovat tuto ochranu pouze u konkrétních aplikací nebo i jen oken s notifikacemi z vybraných aplikací, typicky například bankovních. Jedná se o praktickou vychytávku, po jejíž aktivaci dojde k částečnému snížení jasu a efektivního rozlišení, avšak její přínos může být zejména např. ve firemním prostředí nepostradatelný. Privacy Display lze navíc zapnout ve dvou úrovních. V té první je stále ze stran obsah mírně vidět, u druhé úrovně není vidět vůbec nic, ale daní už pak jsou mírně odlišné barvy a horší rozlišení. Nicméně i v tomto režimu je zobrazení velmi kvalitní a používání vůbec nelimituje.
Každoroční upgrade v oblasti výkonu pak znamená nasazení čipu Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, který nabídne mezigeneračně o 39 % výkonnější NPU, o 24 % výkonnější GPU a o 19 % výkonnější CPU. Označení for Galaxy je navíc zárukou toho, že se jedná o speciálně upravený čip, který nabídne ještě o chlup lepší parametry než „obyčejný“ Snapdragon 8 Gen 5 Elite. Společnost mu pak dělá 12 GB RAM v kombinaci s 256GB a 512GB úložištěm, respektive 16 GB u 1TB varianty.
K vylepšení došlo rovněž v oblasti fotoaparátů. U nich jsme se dočkali dvou zásadních novinek, a to vylepšení clony u 50Mpx teleobjektivu s 5x optickým zoomem a primárního 200Mpx senzoru. Prvně jmenovaný je nyní schopen pojmout o 37 % více světla (f/2.9), druhý pak dokonce o 47 % více (f/1.4), což by mělo znamenat výrazně lepší snímky ve zhoršených světelných podmínkách. Výrobce však slibuje také lepší image processing. Galaxy S26 Ultra rovněž podporuje nový speciální kodek pro záznam videa až v 8K při 30 FPS. Jedná se o virtuálně bezztrátový videozáznam ideální pro následnou (opakovanou) editaci videa. Kromě zmíněného hlavního snímače a pětinásobného teleobjektivu ve výbavě nadále zůstává také trojnásobný teleobjektiv (10 Mpx, f/2.4). Vpředu se pak nachází 12Mpx selfie kamerka s clonou f/2.2.
Na poměry výrobce zásadní proměnou prošla také oblast nabíjení. Kapacita baterie sice zůstala zachována a činí 5 000 mAh, přičemž je nutné zmínit, že vlajkové telefony některé konkurence z Číny nabídnou při srovnatelných rozměrech a hmotnosti třeba i o 50 % větší kapacitu, avšak lze předpokládat, že výdrž by měla být i tak velmi slušná. Podstatným vylepšením je v tomto ohledu nabíjecí výkon, který se vyšplhal na 60 W z původních 45 W. Díky tomu se má novinka nabít během 30 minut z 0 na 75 %, což je slušná hodnota. Navýšen byl také výkon bezdrátového nabíjení na 25 W.
Cena a dostupnost
Novinka startuje na ceně 35 699 Kč u 256GB varianty. Za 40 599 Kč je dostupná 512GB verze a za 1 TB zaplatíte 47 999 Kč. Kompletní přehled všech cen a bonusů, které můžete získat k řadě Galaxy S26, najdete v samostatných článcích. Dostupnost novinek je naplánována na 11. března, předprodej odstartuje 25. února v 19:00.
Technické parametry Samsung Galaxy S26 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026, 35 699 Kč
U Mobil Pohotovosti předobjednáte řadu Galaxy S26 už od 600 Kč měsíčně, se zvýhodněním až 18 800 Kč a speciálně také se 3letou zárukou zdarma. Více na mp.cz/samsung-galaxy-s26.