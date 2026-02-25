Galaxy Buds4 (Pro) odkopla LED nožičky, vylepšila zvuk a potěší milovníky sardinek

Spolu s novou řadou Galaxy S26 byla představena rovněž sluchátka Galaxy Buds4 (Pro), která se pokusí navázat na úspěch předešlých modelů. Čím se vás pokusí oslovit?
Sbohem LED, vítej hliníku
Sluchátka prošla výraznou designovou změnou, která se pojí s absencí LED pásků. Namísto toho jsme se nově dočkali přepracovaných nožiček z hliníku, které působí velmi prémiově a zároveň zajišťují ovládání, a to pomocí gest svajpování a také pomocí zmáčknutí. Výrobce se také zaměřil na to, aby byl tvar sluchátek ideální pro co nejvyšší komfort nošení. Vycházel z velkého množství dat a chlubí se tím, že analyzoval více než 100 milionů údajů o uších posluchačů a provedl více než 10 000 simulací. Z krátkých prvních dojmů působí sluchátka v uších skutečně pohodlně a ovládání je jednoduché. V oblasti odolnosti došlo mezigeneračně ke zhoršení u základního modelu. U Galaxy Buds4 se jedná o certifikaci IP54, zatímco u Galaxy Buds3 šlo o IP57. Hodnotu IP57 pak najdeme u Galaxy Buds4 Pro, stejně jako tomu bylo u Galaxy Buds3 Pro.
Po zvukové stránce samozřejmě exceluje především model Buds4 Pro. Je vybaven měničem o velikosti 11 mm a 5,4mm planárním tweeterem pro zprostředkování vyšších frekvencí s o 19,8 % větší efektivní plochou pro bohatší zvuk. Nechybí ani dva zesilovače a vylepšené adaptivní ANC s možností pěti úrovní intenzity, stejně jako ambientní režim se stejnou škálou nastavení propustnosti v pěti krocích. Galaxy Buds4 postrádají zmíněných pět režimů intenzity, stejně tak namísto dvou měničů u nich najdeme pouze jeden 11mm měnič a jeden zesilovač.
Galaxy Buds4 Pro jsou vítězem také v oblasti výdrže, respektive velikosti baterie. Ta má kapacitu 61 mAh u každého sluchátka a 530 mAh v pouzdru, zatímco u Galaxy Buds4 se jedná o 45/515 mAh. Díky tomu by měla sluchátka s aktivovaným ANC zvládnout přehrávat hudbu 6/26 hodin, respektive 5/24 hodin.
Oboje sluchátka jsou vybavena trojicí mikrofonů na každém z nich, podporují Bluetooth 6.1 a lze skrze ně snadno komunikovat s AI asistentem. K dispozici je také funkce Super Clear Call pro čistší kvalitu telefonních hovorů. Dostupná jsou rovněž gesta ovládání hlavou, kdy lze pokýváním nahoru a dolů vyjádřit potvrzení a pohybem do stran odmítnutí.
Zajímavostí u těchto sluchátek je absence dedikované aplikace. Vše se ovládá přímo v nastavení Bluetooth připojení, k tomu je však nutné se přihlásit k účtu Samsung. U systému iOS mají být některé možnosti nastavení omezené.
Dostupnost a cena
Sluchátka Galaxy Buds4 vyjdou zájemce na 4 399 Kč (183 eur), Galaxy Buds4 Pro pak na 6 199 Kč (255 eur). V rámci předobjednávek od 25. února do 10. března 2026 lze získat stylové ochranné pouzdro v podobě konzervy na sardinky či dvou jiných typů pouzder.
Samsung Galaxy Buds4 a Buds4 Pro předobjednáte u Mobil Pohotovosti, kde jako dárek za recenzi získáte jeden z originálních obalů sluchátek. Více na mp.cz/samsung-galaxy-buds4