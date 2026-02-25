Prohlédněte si kompletní přehled cen a předobjednávkových bonusů řady Galaxy S26

Nová řada Galaxy S26 právě vstoupila na český trh a Samsung se i letos rozhodl odstartovat prodeje za pomoci několika různých bonusů v rámci předobjednávek. Stejně jako minulý rok můžete využít možnost získat dvojnásobnou velikost úložiště za cenu menší paměťové verze, slevu na ISIC, ale také možnost za recenzi obdržet vysavač či designový reproduktor. Nejprve však uvádíme kompletní přehled cen jednotlivých modelů v různých paměťových verzích, viz přiložená tabulka.
|Model
|Varianta (Úložiště + RAM)
|Doporučená cena
|Sleva v rámci zaváděcí akce
|Akční cena (vyšší paměť za cenu nižší)
|Galaxy S26 Ultra
|1 TB + 16 GB RAM
|47 999 Kč
|5 000 Kč
|42 999 Kč
|512 GB + 12 GB RAM
|40 599 Kč
|4 900 Kč
|35 699 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|35 699 Kč
|-
|35 699 Kč
|Galaxy S26+
|512 GB + 12 GB RAM
|35 699 Kč
|5 000 Kč
|30 699 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|30 699 Kč
|-
|30 699 Kč
|Galaxy S26
|512 GB + 12 GB RAM
|29 499 Kč
|5 500 Kč
|23 999 Kč
|256 GB + 12 GB RAM
|23 999 Kč
|-
|23 999 Kč
Pokud vás nepřesvědčila možnost získat výhodně větší úložiště, možná vás zaujmou některé z dalších nabízených bonusů. Za zmínku stojí především možnost získat vysavač zdarma, případně designový reproduktor Samsung Music Frame.
- Sleva v rámci zaváděcí akce (větší paměť za cenu nižší) je platná od 25.2. 19:00 do 10.3. 23:59
- U vybraných partnerů lze získat dodatečnou slevu 10 % na kartu ISIC pro studenty
- Při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze získat slevu 10 % na druhý produkt (tablet, hodinky/sluchátka) nebo 30% slevu na příslušenství
- Bonus za recenzi – zákazníci, kteří zaregistrují svoji recenzi, mohou získat vysavač Samsung Jet 65 nebo reproduktor Samsung Music Frame (počet ks je omezen)