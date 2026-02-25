mobilenet.cz na sociálních sítích

Prohlédněte si kompletní přehled cen a předobjednávkových bonusů řady Galaxy S26
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • I letos lze využít výhodné nabídky při pořízení vyšší paměťové varianty
  • Výrobce nezapomíná ani na studenty a úplně každý může za recenzi získat zajímavou odměnu

Nová řada Galaxy S26 právě vstoupila na český trh a Samsung se i letos rozhodl odstartovat prodeje za pomoci několika různých bonusů v rámci předobjednávek. Stejně jako minulý rok můžete využít možnost získat dvojnásobnou velikost úložiště za cenu menší paměťové verze, slevu na ISIC, ale také možnost za recenzi obdržet vysavač či designový reproduktor. Nejprve však uvádíme kompletní přehled cen jednotlivých modelů v různých paměťových verzích, viz přiložená tabulka.

Model Varianta (Úložiště + RAM) Doporučená cena Sleva v rámci zaváděcí akce Akční cena (vyšší paměť za cenu nižší)
Galaxy S26 Ultra 1 TB + 16 GB RAM 47 999 Kč 5 000 Kč 42 999 Kč
512 GB + 12 GB RAM 40 599 Kč 4 900 Kč 35 699 Kč
256 GB + 12 GB RAM 35 699 Kč - 35 699 Kč
Galaxy S26+ 512 GB + 12 GB RAM 35 699 Kč 5 000 Kč 30 699 Kč
256 GB + 12 GB RAM 30 699 Kč - 30 699 Kč
Galaxy S26 512 GB + 12 GB RAM 29 499 Kč 5 500 Kč 23 999 Kč
256 GB + 12 GB RAM 23 999 Kč - 23 999 Kč
Pokud vás nepřesvědčila možnost získat výhodně větší úložiště, možná vás zaujmou některé z dalších nabízených bonusů. Za zmínku stojí především možnost získat vysavač zdarma, případně designový reproduktor Samsung Music Frame.

  • Sleva v rámci zaváděcí akce (větší paměť za cenu nižší) je platná od 25.2. 19:00 do 10.3. 23:59
  • U vybraných partnerů lze získat dodatečnou slevu 10 % na kartu ISIC pro studenty
  • Při společném nákupu s jiným produktem Galaxy lze získat slevu 10 % na druhý produkt (tablet, hodinky/sluchátka) nebo 30% slevu na příslušenství
  • Bonus za recenzi – zákazníci, kteří zaregistrují svoji recenzi, mohou získat vysavač Samsung Jet 65 nebo reproduktor Samsung Music Frame (počet ks je omezen)
