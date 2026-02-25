První aktualizace pro řadu Galaxy S26 přichází. Co přináší?

Novinky řady Galaxy S26 od Samsungu právě dnes vstupují na trh a výrobce jim nadělil rovnou i první aktualizaci softwaru, kterou vám telefon nabídne automaticky, případně ji můžete ručně zkontrolovat Nastavení, kde třetí položka od konce nese název Aktualizace softwaru. Na námi testovaném Galaxy S26+ jsme aktualizaci zaznamenali již během 10. března a bez váhání ji nainstalovali.
Aktualizace má velikost 456,89 MB a řadí se tak k těm jednoznačně menším. Jak se dočtete v popisku během stahování aktualizace, zařízení bude chráněno vylepšeným zabezpečeným. To neznamená nic jiného než příchod novějších bezpečnostních záplat. Možná vás to překvapí, ale řada Galaxy S26 startovala s lednovými záplatami. Po současné aktualizaci se modely Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra už budou pyšnit únorovými bezpečnostními záplatami, přičemž lze očekávat, že v horizontu dvou až tři týdnů dorazí ty březnové.
Nejnovější vlajkové lodě touto aktualizací v rámci bezpečnostních záplat srovnají krok se staršími modely řady Galaxy S, které již únorové záplaty získaly dříve. Jde například o všechny modely řad Galaxy S25, Galaxy S24 a Galaxy S23. Nadále však platí, že pouze modely řady Galaxy S26 nabízejí nejnovější nadstavbu One UI 8.5. Ta se samozřejmě s časovým odstupem dostane i na starší modely, avšak Samsung prozatím nespecifikoval přesný harmonogram aktualizací.
Samsung Galaxy S26+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh