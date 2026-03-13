Stejně jako v minulých letech, i letos jsme se dočkali příchodu levnějšího Pixelu. Aktuální generace modelu s označením „a“ je nicméně výrazně jiná než ty předešlé, neboť přináší minimální množství změn. Skoro se až nabízí otázka, proč se vůbec obtěžovat s vydáním nového modelu, když je praktický stejný, jako ten předešlý.
Technické parametry Google Pixel 10a 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|153,9 × 73 × 9 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Google Tensor G4, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|březen 2026, 15 690 Kč
Obsah balení: především šetrné k přírodě
Obsah balení je zcela standardní, počítat tak můžete pouze s USB-C/USB-C kabelem. Balení je však velmi pěkně zpracované a šetrné k přírodě.
- stylové balení bez plastů
Konstrukční zpracování: líbivé barvy a jeden unikát
Konstrukce odpovídá předešlému modelu a v některých ohledech i ostatním Pixelům. Tak například jsou k dispozici hned čtyři barevná provedení, všechna velmi povedená. Kromě testované fialové Lavender se jedná o snad ještě zajímavější červenou Berry, ale i konzervativci si přijdou na své, neboť nechybí Obsidian či Fog. Každý odstín lze navíc doplnit o stejnobarevné originální pouzdro.
Dojde-li na komfort, není Pixelu 10a v podstatě co vytknout. Zařízení je mezigeneračně o 3 gramy lehčí s hmotností 183 gramů, rozměrově pak takřka identické. Ve výsledku to znamená, že se Pixel 10a příjemně drží a má také něco, co dnes už (snad jen s výjimkou předchůdce) jen tak někdo nenabídne – plochá záda. Pokud vás tak iritují jakkoliv vystupující fotomoduly, toto je telefon přímo pro vás. Samotné umístění fotoaparátů na zádech se však mírně změnilo.
Oblast, kde si Pixel vede klasicky velmi dobře, je odolnost – neschází IP68 a dokonce ani hliníkové rámečky, avšak záda i nadále tvoří kompozitní/plastový materiál. Velmi dobře si vede také v oblasti haptické odezvy, která je lepší, než tomu bývá u smartphonů v dané cenové kategorii.
- parádní haptická odezva
- odolnost IP68
- líbivý a praktický design
- rovná záda
Displej: odolnější a mírně jasnější
Kde zůstal rovněž takřka kámen na kameni, je obrazovka, kterou je 6,3" POLED panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence a integrovanou optickou čtečkou otisků prstů umístěnou výš, což napomáhá pohodlnému odemykání. Navíc funguje rychle a spolehlivě, v tomto ohledu tedy panuje spokojenost, ačkoliv v dané cenové kategorii najdeme i smartphony se čtečkou ultrazvukovou.
Za co naopak Pixel 10a zcela bezpochyby schytá kritiku, je tloušťka rámečků. Ke ztenčení nedošlo a opět lze konstatovat, že kdejaký levnější telefon nabídne v tomto ohledu lepší parametry, pravdou však je, že si na ně lze také relativně rychle zvyknout. Tlustými rámečky se přitom výrobce snaží odlišit Pixel 10a od vyšších modelů.
K vylepšením nicméně přeci jen došlo, a to v oblasti ochranného skla, kterým je nyní Gorilla Glass 7i, a také jasu, jenž povyrostl z 2 700 na 3 000 nitů. Jedná se spíš o kosmetické změny (především, co se jasu týče) a více by nás potěšily tenčí rámečky. Neschází však podpora režimu Always-On, a to třeba i v rámci používání Google Map jakožto energeticky úsporné alternativy ke klasickým mapám. Ani u levného Pixelu navíc nechybí možnost pokročilého (i když stále jen 2D) rozpoznávání obličeje, které lze využívat např. i u bankovních aplikací.
- kvalitní zobrazovací panel s vyšším jasem
- spolehlivá čtečka otisků prstů s komfortním umístěním
- pokročilé rozpoznávání obličeje, i když stále jen 2D
- tlusté rámečky
Zvuk: nově o něco hlasitěji
Pixel 10a disponuje stereo reproduktory s velmi slušným zvukovým projevem, jenž nepostrádá ani basovou složku. Bezproblémová je rovněž kvalita hovorů, které lze okořenit o některé ze zvukových efektů (potlesk, bubnování atd.), případně přímo z aplikace volání aktivovat záznam hovoru, na což je protistrana (po aktivaci) automaticky upozorněna.
- kvalitní reproduktory
- chytré doprovodné funkce
Výkon hardwaru: vlajkový čipset z loňského roku?
Google se rozhodl i letos pro nasazení Tensoru G4, který stále poskytuje dostatek výkonu pro běžné používání i hraní her, ačkoliv i v tomto ohledu platí, že v dané kategorii najdete i výkonnější alternativy. To stejné platí i pro velikost úložiště, které má v základu stále 128 GB (UFS 3.1). Jedná se tak již o relativně velkou nevýhodu oproti konkurenčnímu iPhonu 17e s 256 GB v základu, naopak 8 GB RAM LPDDR5X je naprosto v pořádku a pochválit mohu i absenci zvýšeného zahřívání.
- dostatečný výkon bez výrazného zahřívání
- v základu stále jen 128 GB
Výdrž baterie: minimální rozdíly
Stejně jako u ostatních parametrů, zde se nezměnilo takřka nic. Kapacita zůstala zachována na 5 100 mAh, a zajistí tak dnes již víceméně standardní 1,5denní až 2denní výdrž na nabití. Došlo nicméně k menšímu zrychlení nabíjení – za půl hodiny se nyní mobil nabije na cca 56 % namísto 50 % u Pixelu 9a, což je navázáno na zvýšení max. výkonu z 23 na 30 W. Maximální hodnota má, stejně jako u ostatních telefonů, malou vypovídající hodnotu v kontextu celkové rychlosti nabití, neboť je průměrný nabíjecí výkon logicky mnohdy výrazně nižší. Mírně výkonnější je také bezdrátové nabíjení, které vzrostlo z 7,5 na 10 W, reverzní bezdrátové nabíjení však stále schází, což je docela škoda, neboť telefon nedisponuje ani magnetickým nabíjením Qi2, kvůli kterému u ostatních Pixelů 10 podpora reverzního nabíjení zmizela.
V nastavení pak najdeme kromě standardního spořiče baterie také tzv. super spořič baterie s možností nastavení aplikací, které po jeho aktivaci (ne)mají fungovat. Samozřejmě nechybí ani funkce adaptivní baterie pro optimalizaci využití telefonu aplikacemi či diagnostika baterie. Při případných problémech se zařízením (např. výměně baterie někdy v budoucnu) lze aktivovat také režim opravy, který spustí bezpečné prostředí a zároveň chrání osobní údaje.
- solidní výdrž na nabití
- s ohledem na (čínskou) konkurenci stále pomalejší nabíjení
- podpora magnetického Qi2
Konektivita: SOS nevyjímaje
Loňský Pixel 9a se nedočkal satelitní konektivity v rámci SOS, Pixel 10a se však touto vychytávkou již může pochlubit. Zbývající konektivita pak zůstala zachována a byla i mírně vylepšena: neschází tak GLONASS, GPS, Galileo, BDS, QZSS a NavIC, ale také NFC či Wi-Fi 6E a nyní i Bluetooth 6.0 (loni 5.3). O propojení se světem se pak stará jedna nanoSIM a také možnost eSIM. Pokud byste chtěli náhodou přesouvat větší objemy dat skrze kabel, udělá vám radost také USB-C 3.2.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: osvědčená sestava?
Google si namísto vylepšování hardwaru fotoaparátů letos zřejmě řekl, že zážitek z focení mírně vylepší skrze softwarové vychytávky, samotné senzory tak zůstávají identické s těmi v Pixelu 9a, viz přiložená tabulka. Poměrně netradiční také je funkce makra přiřazená primárnímu snímači, nikoliv ultraširokoúhlému objektivu, jak to bývá u smartphonů běžné.
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|48 Mpx
|13 Mpx
|13 Mpx
|Clona
|f/1.7
|f/2.2
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost/rozsah
|25 mm (82˚)
|120˚
|20 mm (96,1˚)
|Velikost senzoru
|1/2"
|1/3,1"
|1/3,1"
|Velikost pixelu
|0,8 µm
|1,12 µm
|1,12 µm
|Typ ostření
|Quad PD Dual Pixel CDAF
|pevné
|pevné
|OIS
|ano
|ne
|ne
Mezi softwarovými novinkami najdeme funkci Fotokouč s názvem, který mluví sám za sebe – výsledkem má být zlepšení vašich fotografických schopností, spíše se však jedná o návrhy, jak pracovat s kompozicí. Další pomyslnou novinkou je funkce Automatický nejlepší snímek, který oceníte při pořizování skupinových fotek. Díky této funkci bude mít každý otevřené oči a bude vypadat „normálně“, tj. nebude mít zrovna otevřená ústa apod. Poslední inovací je pak možnost aktivovat Bohaté barvy na fotkách, kdy je využíván formát Display P3 namísto sRGB.
Samotné snímky vypadají i letos obecně vzato velmi dobře. Těšit se můžete na pěkné barvy a i navzdory tomu, že telefon nedisponuje teleobjektivem, dokáže zachytit pěkné portrétní snímky s dostatkem detailů i pěkným oddělení foceného objektu od pozadí. Primární snímač si vede velmi dobře také ve zhoršených světelných podmínkách, ultraširokoúhlý objektiv je obstojný, snímky z něj jsou však spíše měkčí a podobně jako v dalších oblastech lze konstatovat, že v dané ceně najdete i lepší snímače. Oproti iPhonu 17e je však dobře, že zde vůbec nějaký ultraširokoúhlý objektiv je.
Dobře vypadá také video, které lze natáčet max. ve 4K s 60 FPS na primární snímač, ve 4K s 30 FPS na selfie kamerku a max. ve Full HD s 60 FPS na ultraširokoúhlý objektiv. Pochválit mohu také velmi svižnou fotoaplikaci.
- slušná fotovýbava
- schopnost pořizovat makro snímky
Software: Android 16 a dlouhá podpora
Oproti hardwarově mnohdy našlapanější konkurenci je velkou výhodou Pixelu 10a software a délka podpory. Telefon logicky disponuje Androidem 16, teoreticky ale již můžete testovat beta verzi Androidu 17. Zároveň máte záruku 7leté podpory a jistotu včasných aktualizací. Osobně se mi také líbí rozhraní, které nabízí spoustu možnost úprav, ale zároveň stále působí přehledně, navíc je prošpikováno užitečnými funkcemi. Výtky mám jen k detailům, Pixely mají totiž stále občas tendenci (např. ve srovnání s iPhony) upozornit na notifikace zaslané ve stejný čas o trochu později, stejně tak například stále neumí tak základní funkci, jako je regulace jasu LED přisvícení. Jedná se však o maličkosti, které výrazně nekazí celkově pozitivní dojem ze systému.
- garance 7leté podpory
- víceméně čistý Android
- různé vychytávky od Googlu
Zhodnocení
Pixel 10a je stále vesměs povedený telefon, který v mnoha oblastech dokáže zaujmout, nabízí se však otázka, zda se nevyplatí sáhnout po víceméně identickém Pixelu 9a, jenž je přibližně o třetinu levnější. Anebo si naopak mírně nepřiplatit za Pixel 10? Pokud by Pixel 10a nabídl více inovací, bylo by jeho postavení a hledání si místa v nabídce výrazně jednodušší, snad se tedy dočkáme výraznějších změn u Pixelu 11a. V dané cenové relaci také existuje celá řada přímých konkurentů, kteří nabídnou tenčí rámečky okolo displeje, větší baterii, výkonnější nabíjení i výkonnější čipset.
Konkurence
Pokud bychom porovnávali Pixel 10a s iPhonem 17e (oba smartphony v konfiguraci s 256GB úložištěm), stojí za zmínku odolnější sklo a výrazně vyšší výkon u iPhonu 17e. Pixel 10a na druhou stranu disponuje 120Hz obrazovkou a ultraširokoúhlým objektivem. iPhone má také výhodu v oblasti nabíjení díky technologii MagSafe.
Apple iPhone 17e 256 GB
|Rozměry
|146,7 × 71,5 × 7,8 mm, 170 g
|Displej
|OLED, 6,1" (2 532 × 1 170 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 005 mAh
Pokud prahnete po našlapaném hardwaru, nabízí se Poco F8 Pro, které Pixel 10a drtí víceméně ve všech parametrech – Poco disponuje 6,59" displejem s tenkými rámečky a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, výrazně výkonnějším čipem Snapdragon 8 Elite, ale také 512GB úložištěm či větší 6 210mAh baterií a rychlejším nabíjením. Oblast, kde Poco F8 Pro poráží Pixel, je software, resp. délka podpory.
Xiaomi Poco F8 Pro 512 GB
|Rozměry
|157,5 × 75,3 × 8 mm, 199 g
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 510 × 1 196 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 210 mAh, doba nabíjení: 0:37 hodin
Pokud vás lákají designově výrazné smartphony, můžete zvážit také Nothing Phone (4a). Má teleobjektiv, velký displej s tenčími rámečky, ale i 50W nabíjení a netradiční prvek Glyph na zádech, který je u modelu Pro skutečně efektní. Oproti Pixelu 10a nedisponuje ani jeden Nothing Phone (4a) ochranou IP68 a nenabídnou tak dlouhou softwarovou podporu.
Nothing Phone (4a)
|Rozměry
|164 × 77,6 × 8,6 mm, 204,5 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 720 × 1 224 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh
Nothing Phone (4a) Pro
|Rozměry
|164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
Jen tip. Největší konkurence je samotný plnohodnotný Pixel 9, který jde koupit u O2 za krásných 12k.
Načíst všechny komentářePřidat názor