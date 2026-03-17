MacBook Neo může být pro studenty atraktivní nejen cenou, ale i opravitelností

Apple dlouhá léta platil za černou ovci v oblasti opravitelnosti, ale s novým modelem MacBook Neo se karta obrací. První rozbory ukazují, že v Cupertinu udělali nečekaný ústupek směrem k udržitelnosti. Zatímco u předchozích generací jsme si zvykli na tuny lepidla a připájené komponenty, MacBook Neo přichází s architekturou, která dává naději i domácím kutilům a nezávislým servisům.
Největší změnou je upuštění od nadměrného používání silných lepidel, která dříve dělala z jakéhokoli zásahu riskantní operaci. Podle technických expertů je nyní většina klíčových komponent, jako jsou porty nebo baterie, připevněna pomocí standardizovaných šroubů a konektorů. To znamená, že výměna opotřebované baterie nebo poškozeného napájecího portu již nevyžaduje výměnu celého šasi nebo základní desky. Apple navíc u tohoto modelu poprvé použil modulární design reproduktorů a chlazení, což výrazně usnadňuje jejich čištění i případný servis.
Nový MacBook Neo potěší i velmi kompaktní základní deskou, která následně obsahuje další důležité komponenty, jako je úložiště, operační paměť a procesor Apple A18 Pro. Tyto komponenty jsou však již připájeny, nicméně to je pravidlem takřka u jakéhokoliv notebooku z dnešní doby.
